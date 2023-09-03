Минобороны изменило приказ о ВВК, расширив границы годности к службе

Министерство обороны утвердило новое Расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочило прохождение службы ограниченно годными.

Источник: Ukrainian Military Pages со ссылкой на приказ Минобороны № 490, приказ Минобороны № 402

Детали: Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490 и вступили в силу 25 августа.

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При этом в тот же день вступили в силу и другие изменения, внесенные приказом № 456, которые предусматривают упрощение требований для службы в ДШВ и морской пехоте в особый период.

Приказом № 490 полностью обновлено Расписание болезней для оценки пригодности военнослужащих, детализирован порядок определения места службы для ограниченно годных, уточнен порядок принятия постановления ВВК о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы и защитой Родины, в частности уточнен перечень документов, которые необходимо представить на рассмотрение, также в Положение внесены многие другие изменения.

Ранее в пункте 20.4 Раздела III Положения определялось, что в военное время по статьям Расписания болезней, которые предусматривают варианты – индивидуальную оценку годен или ограниченно годен к службе, ВВК должна принимать постановление "годен к военной службе", за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

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Теперь слова и цифры "за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в" из Положения исключены, то есть по "спорным" статьям годными будут признавать всех:

2-в - клинически вылеченный туберкулез;

4-в - вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в - бессимптомное носительство ВИЧ;

12-в - медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма

13-в - болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в - легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

17-в - невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

21-в - медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

22-в - эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Что касается ограниченно годных, то отныне одновременно с постановлением об ограниченной годности к военной службе ВВК должна принимать постановление о годности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности.

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность может направить его на ВВК для определения годности к службе по новой военной специальности.

При этом издание отмечает, что, хотя приказы № 456 и № 490 уже вступили в силу и обнародованы на портале Верховной Рады, в самом Положении (приказ № 402) изменения на сайте еще не внесены.

Этому предшествовало: 30 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины решили провести комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были вынесены с 24 февраля 2022 года. Всеми случаями, когда решения были безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители, заявил президент.

Он также анонсировал пересмотр системы определения годности к военной службе "с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной годности".