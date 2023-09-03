Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру

Пилот перемещенного в Украину российского вертолета Ми-8 Максим Кузьминов во время финальной стадии операции был ранен, но ему вовремя оказали помощь.

Источник: документальный фильм "Сбитые летчики России", показанный в эфире телемарафона в воскресенье вечером

Детали: В фильме назвали имя пилота Ми-8 – это 28-летний Максим Кузьминов.

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Он рассказал, как проходила операция и призвал других российских пилотов следовать его примеру.

Прямая речь: "Я связался с представителями разведки Украины, объяснил свою ситуацию, на что мне предложили такой вариант: "Давай, мы гарантируем тебе безопасность, гарантируем новые документы, гарантируем денежную компенсацию, вознаграждение". Обсудили все эти детали и начали планировать непосредственно мой перелет...

Я понял, что нахожусь рядом с границей. Я передал свое местонахождение. Я сказал: "Давайте попробуем, я нахожусь недалеко". И уже окончательно приняв решение, перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. Никто не знал, что со мной. Дня 3-4 никто не понимал, что произошло. Перелетел, все успешно, приземлился, меня встретили, со мной поговорили, объяснили, что к чему".

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Детали: В фильме сообщили, что во время финальной стадии операции пилот получил ранения, но ему вовремя оказали медицинскую помощь. Также были показаны кадры эвакуации раненого пилота.

Отмечается, что он получил все предусмотренные законом гарантии безопасности.

На видео Кузьминов заявил, что в Украине нет никаких нацистов и фашистов.

"То, что сейчас происходит - это просто геноцид украинского народа. Как украинского, так и российского. Основа моего поступка в том, чтобы не способствовать этим преступлениям. Украина однозначно победит в этой войне просто потому, что народ сплотился очень... Никто не хочет этой войны. Когда Украина победит - это лишь вопрос времени", - говорит он.

Кузьминов также призвал других пилотов переходить на сторону Украины.

Прямая речь: "Если вы совершите то, что я совершил, такого рода поступок, вы нисколько не пожалеете. Вы будете обеспечены до конца своей жизни абсолютно всем. Вам будут предлагать работу везде, чем бы вы ни захотели заниматься. Вы просто откроете для себя мир красок. И запомните: вы просто многого не знаете, многого не видели, как живут другие люди. Когда вам все это откроется, вы свое мнение в корне измените".

Больше деталей: В фильме отметили, что Украина предоставит российским пилотам, которые решат перейти на ее сторону, все гарантии, предусмотренные законом, включая финансовую компенсацию за переданную военную авиатехнику.

Отмечается, что Кузьминов предоставляет "очень ценные показания о вражеской армейской авиации, системах связи и аэродромной сети".

Вместе с вертолетом с бортовым номером 62 он перевез в Украину ценную документацию и секретное техническое оборудование.

Что предшествовало: 23 августа стало известно, что недавно вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам.