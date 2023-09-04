Массированная атака дронов на Одесскую область: ПВО сбила 17 "Шахедов"

Ночью россияне запустили по Одесской области ударные беспилотники "Shahed", 17 из которых сбили силы ПВО, однако есть попадания.

Источник: Силы обороны юга в Телеграмм, глава Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь Кипера: "Российские террористы в течение 3,5 часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.

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17 дронов сбили наши силы ПВО".

Детали: В результате массированной атаки есть и попадания.

В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

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Также из-за попадания обломков, в результате сбития, возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов, которое было ликвидировано.

Погибших и пострадавших в результате ночного налета нет.

"На месте продолжают работать все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют преступления россиян", - добавил Кипер.