Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Массированная атака дронов на Одесскую область: ПВО сбила 17 "Шахедов"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 07:32
Массированная атака дронов на Одесскую область: ПВО сбила 17 Шахедов
последствия атаки на Одесскую область, фото: Силы обороны юга

Ночью россияне запустили по Одесской области ударные беспилотники "Shahed", 17 из которых сбили силы ПВО, однако есть попадания.

Источник: Силы обороны юга в Телеграмм, глава Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь Кипера: "Российские террористы в течение 3,5 часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.

Реклама:

17 дронов сбили наши силы ПВО".

Детали: В результате массированной атаки есть и попадания.

В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

ВИДЕО ДНЯ

Также из-за попадания обломков, в результате сбития, возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов, которое было ликвидировано.

Погибших и пострадавших в результате ночного налета нет.

"На месте продолжают работать все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют преступления россиян", - добавил Кипер.

Темы: Одесская областьШахедбеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сборная Украины сыграла вничью с Англией в отборе на Евро-2024

В Румынии нашли обломки еще одного дрона: президент "решительно осудил" инцидент

Украина разочарована декларацией G20: в МИД подсказали верные формулировки

Зеленский поручил обновить систему профессиональных праздников: Смешивание смыслов

видеоДроны-камикадзе устроили "бавовну" в "избирательном" штабе оккупантов в Запорожье - источники

Эрдоган призывает G20 пойти на компромисс с РФ по зерновой сделке - СМИ

Все новости...
В Курской области заявили об атаке беспилотников: начался пожар
Арахамия сказал, когда Рада будет голосовать за смену министра обороны
Силы обороны продвинулись под Бахмутом и на Запорожье – ISW
Защитники уничтожили еще 460 оккупантов и 37 БпЛА врага
Последние новости
21:46
Джонсон: Нужен четкий сигнал от НАТО о готовности принять Украину
21:24
Кулеба рассказал о единственном раз, когда не смог выполнить поручение Зеленского
21:22
СМИ: Для обучения украинцев Дания одолжила танки Leopard у музеев
21:13
Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Крым
20:58
Сборная Украины сыграла вничью с Англией в отборе на Евро-2024
20:44
Директор ФБР: в США еще слишком много российских шпионов
20:23
фотоРоссияне обстреляли Черниговскую область, тяжело ранили мужчину
20:15
Эстония изменит условия временной защиты украинским беженцам
19:59
Разведка Эстонии рассказала, от чего зависит дальнейший успех контрнаступления Украины
19:35
В Киеве полиция ищет мужчину, который напал с ножом на детей
Все новости...
Реклама: