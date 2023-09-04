Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: есть попадание, уничтожены 6 беспилотников

Россияне атаковали дронами Днепропетровскую и Николаевскую области: утром 4 сентября воздушные силы уничтожили 7 вражеских беспилотников, но есть и попадание.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Лысака: "Утро началось с вражеской атаки. 6 беспилотников в небе над областью уничтожили защитники из ПвК "Восток"".

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Детали: В то же время глава ОВА добавил, что есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. В результате удара возник пожар, его последствия уточняются. Но, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

О сбитом вражеском дроне сообщил и глава Николаевской ОВА.

Это произошло в 01:43.

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Ким сообщил, что ПВО уничтожила российский разведывательный БпЛА неустановленного типа.

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