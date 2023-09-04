Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: есть попадание, уничтожены 6 беспилотников
Россияне атаковали дронами Днепропетровскую и Николаевскую области: утром 4 сентября воздушные силы уничтожили 7 вражеских беспилотников, но есть и попадание.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь Лысака: "Утро началось с вражеской атаки. 6 беспилотников в небе над областью уничтожили защитники из ПвК "Восток"".
Детали: В то же время глава ОВА добавил, что есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. В результате удара возник пожар, его последствия уточняются. Но, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
О сбитом вражеском дроне сообщил и глава Николаевской ОВА.
Это произошло в 01:43.
Ким сообщил, что ПВО уничтожила российский разведывательный БпЛА неустановленного типа.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что ночью россияне запустили по Одесской области ударные беспилотники "Shahed", 17 из которых сбили силы ПВО, однако есть попадания.