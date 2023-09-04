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Информация о "минировании" школ в Киеве не подтвердилась

Ирина БалачукПонедельник, 4 сентября 2023, 17:26
Информация о минировании школ в Киеве не подтвердилась
Фото КГГА

Утром 4 сентября в полицию Киева поступило сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей столицы. По состоянию на вечер информация не подтвердилась.

Источник: КГВА в Telegram

Дословно КГВА: "Столичная полиция снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей Киева. Сотрудники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры".

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Детали: Городские власти отметили, что решение об эвакуации детей и учителей будет принимать администрация учебных заведений и полиция.

Обновлено в 17:24: Вечером КГВА заявила, что после проведения тщательной проверки, информация о заминировании не подтвердилась. Вызов оказался ложным.

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Темы: Киевобразование
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