Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Информация о "минировании" школ в Киеве не подтвердилась

Ирина БалачукПонедельник, 4 сентября 2023, 17:26
Информация о минировании школ в Киеве не подтвердилась
Фото КГГА

Утром 4 сентября в полицию Киева поступило сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей столицы. По состоянию на вечер информация не подтвердилась.

Источник: КГВА в Telegram

Дословно КГВА: "Столичная полиция снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей Киева. Сотрудники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры".

Реклама:

Детали: Городские власти отметили, что решение об эвакуации детей и учителей будет принимать администрация учебных заведений и полиция.

Обновлено в 17:24: Вечером КГВА заявила, что после проведения тщательной проверки, информация о заминировании не подтвердилась. Вызов оказался ложным.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

   

Темы: Киевобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Киев
Ночью в Киеве "минировали" все вокзалы и некоторые медучреждения − КГВА
В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ
СМИ показали бывшую резиденцию Онуфрия в Лавре
Последние новости
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
Все новости...
Реклама: