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На флангах Бахмута на прошлой неделе освободили 3 кв.км – Маляр

Алена МазуренкоПонедельник, 4 сентября 2023, 09:28
На флангах Бахмута на прошлой неделе освободили 3 кв.км – Маляр
фото: Генштаб

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские войска на прошлой неделе освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении и продолжают наступление в районе Новоданиловки - Новопрокоповки.

Источник: Маляр во время включения из Military Media Center

Детали: Заместитель министра отметила, что бои идут на южном и северном флангах города Бахмут: "На прошлой неделе было очень горячо в районах Клещеевки, Курдюмовки и Озаряновки".

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По ее словам, в течение прошлой недели там было освобождено 3 кв. км территории.

Всего с начала наступления украинских войск на Бахмутском направлении освобождено уже 47 кв. км.

 

Кроме того, силы обороны имеют успехи на южном фронте.

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Продолжаются наступательные действия украинских войск на Мелитопольском направлении.

По словам Маляр, за последние несколько дней в ходе ведения наступления были успехи в районе Новоданиловка - Новопрокоповка, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

 

Темы: Бахмутвойна
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