Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег

Украинские пограничники видели две детонации российских дронов-камикадзе на территории Румынии и проинформировали смежную сторону. Ответа Румынии пока не поступало.

Источник: спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: В ночь на 4 сентября во время массированной атаки России ударными дронами российские "Шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. Это произошло в районе Измаильского порта. Пограничные наряды, которые несли службу на том направлении, фиксировали детонацию двух вражеских БПЛА на румынской стороне.

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Прямая речь Демченко: "По определенным каналам связи пограничники Украины проинформировали румынских коллег, что фиксировали две детонации на территории Румынии в определенных районах при осуществлении атаки Россией летательными аппаратами.

Кроме того украинские пограничники просили предоставить возможную информацию относительно этих случаев. Ответа от румынской стороны еще не поступало".

Что предшествовало: Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что, по данным ГПСУ, дроны-камикадзе, которые Россия запустила по Измаильскому порту в Одесской области, упали и сдетонировали в Румынии.