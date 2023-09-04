Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД

"Шахеды", которые Россия запустила по Измаильскому порту в Одесской области, упали и сдетонировали в Румынии, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Источник: Николенко в Facebook

Прямая речь спикера МИД: "По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня (4 сентября − ред.) ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "Шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии".

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Детали: Николенко опубликовал фото взрыва и подчеркнул, что это является очередным подтверждением того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в частности государств-членов НАТО.

Он призвал партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины и соседних государств.

Вместе с тем в Минобороны Румынии "категорически отрицают" то, что российские ударные дроны упали и взорвались на территории Румынии во время ночной атаки 4 сентября.

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