Российские "Шахеды" упали и взорвались на территории Румынии − МИД
"Шахеды", которые Россия запустила по Измаильскому порту в Одесской области, упали и сдетонировали в Румынии, сообщил спикер МИД Олег Николенко.
Источник: Николенко в Facebook
Прямая речь спикера МИД: "По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня (4 сентября − ред.) ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "Шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии".
Детали: Николенко опубликовал фото взрыва и подчеркнул, что это является очередным подтверждением того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в частности государств-членов НАТО.
Он призвал партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины и соседних государств.
Вместе с тем в Минобороны Румынии "категорически отрицают" то, что российские ударные дроны упали и взорвались на территории Румынии во время ночной атаки 4 сентября.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что ночью россияне запустили по Одесской области ударные беспилотники "Shahed", 17 из которых сбили силы ПВО, однако есть попадания.
- Также сообщалось, что оккупанты атаковали дронами Днепропетровскую и Николаевскую области: воздушные силы уничтожили 7 вражеских беспилотников, но есть и попадание на Днепропетровщине.
- Позже Воздушные силы сообщили, что оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе "Шахед", 23 из них удалось уничтожить.