Румыния отрицает, что российские "Шахеды" взорвались на ее территории
В Минобороны Румынии "категорически отрицают" информацию украинской стороны о том, что российские ударные дроны упали и взорвались на территории Румынии во время ночной атаки 4 сентября.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Румынии
Дословно Минобороны Румынии: "Ответственные структуры Министерства национальной обороны в реальном времени мониторили ситуацию в связи с атакой российских беспилотников, и прошлой ночью, и в субботу и воскресенье, против инфраструктуры возле украинских портов на Дунае. Ни в одном из эпизодов использованные РФ ударные средства не представляли прямой военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии".
Детали: В то же время министерство отметило, что считает эти атаки РФ неоправданными и противоречащими международному гуманитарному праву.
Румынская сторона добавляет, что применяет меры повышенной бдительности на суше, в море и в воздухе и "вносит свой вклад в усиление обороны и сдерживания на восточном фланге согласно национальным планам и планам в рамках НАТО".
Предыстория:
- Ранее в МИД Украины со ссылкой на Госпогранслужбу сообщили, что во время ночной атаки на украинские порты на Дунае российские "Шахеды" упали на территории Румынии, и даже опубликовали фото взрыва с другой стороны Дуная.
- В феврале Румыния уже фиксировала пролет российских ракет вблизи своих границ. Киев тогда сообщил, что две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой и пролетели в воздушном пространстве Румынии.
- С началом российских ударов в августе 2023 года по инфраструктуре Измаила и Рени Румыния также проверяла, падали ли дроны или обломки от них на ее территории.