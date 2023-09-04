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Румыния отрицает, что российские "Шахеды" взорвались на ее территории

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 11:55
Румыния отрицает, что российские Шахеды взорвались на ее территории
ВЗРЫВ В РУМЫНИИ. ФОТО ИЗ FACEBOOK НИКОЛЕНКО

В Минобороны Румынии "категорически отрицают" информацию украинской стороны о том, что российские ударные дроны упали и взорвались на территории Румынии во время ночной атаки 4 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Румынии

Дословно Минобороны Румынии: "Ответственные структуры Министерства национальной обороны в реальном времени мониторили ситуацию в связи с атакой российских беспилотников, и прошлой ночью, и в субботу и воскресенье, против инфраструктуры возле украинских портов на Дунае. Ни в одном из эпизодов использованные РФ ударные средства не представляли прямой военной угрозы для национальной территории или территориальных вод Румынии".

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Детали: В то же время министерство отметило, что считает эти атаки РФ неоправданными и противоречащими международному гуманитарному праву.

Румынская сторона добавляет, что применяет меры повышенной бдительности на суше, в море и в воздухе и "вносит свой вклад в усиление обороны и сдерживания на восточном фланге согласно национальным планам и планам в рамках НАТО".

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Темы: РумынияРосcиябеспилотники
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