День войны нам стоит $100 миллионов долларов − Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что один день войны стоит Украине 100 миллионов долларов, и это в основном государственные средства, а не волонтерские сборы.

Источник: Резников в интервью Укринформу

Детали: Министра спросили, почему на фронте так мало дронов и почему их покупают за средства, которые граждане донатят волонтерам, а не за бюджетные.

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Прямая речь Резникова: "Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день − это 3% от всего, что попало на войну. День войны стоит нам 100 миллионов долларов.

А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь".

Детали: Поэтому, по словам Резникова, несправедливо предъявлять претензии государству, что, мол, все делают волонтеры, потому что это не так.

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Прямая речь министра: "На самом деле это делают граждане Украины − те, кто работают, потому что они платят налоги и эти налоги идут в бюджет, а из этого бюджета идут в том числе и на армию. Армия сегодня − самый большой потребитель средств. Но средства нужны и на содержание страны в целом: на инфраструктуру, на восстановление, на поддержку социально незащищенных. Поэтому надо работать и платить налоги. Надо бизнесу быть активным и поддерживать предпринимателей".

Детали: Он отметил, что не имеет права говорить о контрактах по дронам, но сказал, что "официально только новых украинских дронов 30 моделей различных типов допущено к эксплуатации: разведывательных, ударных, камикадзе и т.д.". В том числе и 10 моделей FPV-дронов.

По словам Резникова, количество их выпуска будет зависеть от самих производителей, но государство готово купить все, что изготовят и за государственные средства.

В то же время он добавил, что очень хорошо и правильно, что волонтеры объявляют сборы, а граждане сбрасывают свои собственные средства.

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