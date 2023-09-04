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Резников подал заявление об отставке. Умеров готовится заменить его

Елена РощинаПонедельник, 4 сентября 2023, 10:23
Резников подал заявление об отставке. Умеров готовится заменить его
Алексей Резников, фото Минобороны Украины

Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке с должности министра обороны Украины и выразил готовность отчитываться. Рустем Умеров, которого планируют назначить вместо Резникова, подал в парламент заявление об увольнении с должности главы Фонда госимущества.

Источник: Алексей Резников в Facebook и X (Twitter), глава Верховной Рады Руслан Стефанчук

Прямая речь Резникова: "Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!".

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Алексей Резников подал заявление об отставке с должности министра обороны
Фейсбук Резникова

Детали: В своем заявлении Резников заявил, что за 550 дней полномасштабной войны освобождено более 50% оккупированных Россией территорий Украины.

По словам Резникова, за 22 месяца на посту министра обороны он выполнил ключевые задачи, которые были возложены на него.

Среди достижений министр назвал получение оружия от партнеров и сближение с НАТО, проведение "реформ в сфере закупок" и внедрение "автоматизированных систем управления войсками".

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Алексей Резников подал заявление об отставке с должности министра обороны
Фейсбук Резникова

Отставка Резникова происходит после ряда скандалов вокруг государственных закупок для войска, в частности яиц и курток. Резников отрицает, что закупки происходили по завышенным ценам.

На должность министра обороны вместо Резникова планируют уже на этой неделе назначить Рустема Умерова, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества.

В Верховную Раду уже поступило заявление от Рустема Умерова об увольнении с должности главы ФГИ. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании, сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

 
Рустем Умеров подал заявление об увольнении с должности главы ФГИ
Фейсбук Стефанчука

Предыстория:

  • 10 августа "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны. Рассматриваются по меньшей мере два кандидата.
  • 19 августа Алексей Резников заявил, что должность министра для него – "временная история", а уволиться он может и сам.
  • 28 августа Резников рассказал, что обсуждал с президентом возможности перехода на другую должность, но решение должен принять сам Владимир Зеленский.
  • 31 августа УП писала, что Резникова отправят в отставку в ближайшее время, должность главы Минобороны может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
  • 3 сентября Зеленский заявил, что заменит министра обороны, потому что Минобороны "нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".

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Темы: РезниковМинобороныКабинет министровВерховная Рада
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