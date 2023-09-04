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По всей Украине объявляли тревогу из-за угрозы "Кинжалов"

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 13:34
По всей Украине объявляли тревогу из-за угрозы Кинжалов
скриншот

На всей территории Украины днем объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась около 40 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Вся Украина - ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка".

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Что предшествовало: Последний раз из-за взлета МиГа по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу 25 августа.

Темы: воздушная тревога
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