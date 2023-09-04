Эрдоган не смог вернуть Путина к "зерновой сделке"
Президент России Владимир Путин после переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.
Источник: "Европейская правда"
Детали: На совместной пресс-конференции с Эрдоганом в Сочи Путин сказал, что для возвращения России к "зерновой сделке" нужно выполнить поставленные ранее Кремлем требования.
"Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности", – сказал российский президент.
Путин отметил, что ждет снятия части санкций в отношении поставок российского зерна и удобрений на европейские рынки.
Перед началом встречи с Эрдоганом в Сочи 4 сентября Путин заявил, что открыт к обсуждению возобновления участия России в "зерновой сделке".
На прощание Путин пожелал Эрдогану счастливой дороги, а тот поблагодарил его "за все".
Предыстория:
- 17 июля РФ заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. 19 июля Минобороны России заявило, что будет считать все суда, которые приближаются к Украине, потенциальными перевозчиками оружия.
- Украина предложила Турции и ООН продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.
- В конце августа министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в Киеве обсудили возобновление работы "зерновой сделки".
- После того Фидан во время визита в Москву после встречи с российским визави Сергеем Лавровым призвал к восстановлению Черноморской зерновой инициативы.
- ООН при участии Турции подготовила новые предложения для возобновления действия "зерновой сделки", предусматривающие подключение дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний, производящих удобрения в Европе.