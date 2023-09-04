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Эрдоган не смог вернуть Путина к "зерновой сделке"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 17:16
Эрдоган не смог вернуть Путина к зерновой сделке
Эрдоган и Путин после переговоров в Сочи, скриншот с видео РИА Новости

Президент России Владимир Путин после переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На совместной пресс-конференции с Эрдоганом в Сочи Путин сказал, что для возвращения России к "зерновой сделке" нужно выполнить поставленные ранее Кремлем требования.

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"Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности", – сказал российский президент.

Путин отметил, что ждет снятия части санкций в отношении поставок российского зерна и удобрений на европейские рынки.

Перед началом встречи с Эрдоганом в Сочи 4 сентября Путин заявил, что открыт к обсуждению возобновления участия России в "зерновой сделке".

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На прощание Путин пожелал Эрдогану счастливой дороги, а тот поблагодарил его "за все".

Предыстория:

  • 17 июля РФ заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. 19 июля Минобороны России заявило, что будет считать все суда, которые приближаются к Украине, потенциальными перевозчиками оружия.
  • Украина предложила Турции и ООН продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.
  • В конце августа министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в Киеве обсудили возобновление работы "зерновой сделки".
  • После того Фидан во время визита в Москву после встречи с российским визави Сергеем Лавровым призвал к восстановлению Черноморской зерновой инициативы.
  • ООН при участии Турции подготовила новые предложения для возобновления действия "зерновой сделки", предусматривающие подключение дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний, производящих удобрения в Европе.

Темы: зерноЧерное мореТурцияРосcия
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