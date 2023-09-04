Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эрдоган не смог вернуть Путина к "зерновой сделке"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 17:16
Эрдоган не смог вернуть Путина к зерновой сделке
Эрдоган и Путин после переговоров в Сочи, скриншот с видео РИА Новости

Президент России Владимир Путин после переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На совместной пресс-конференции с Эрдоганом в Сочи Путин сказал, что для возвращения России к "зерновой сделке" нужно выполнить поставленные ранее Кремлем требования.

Реклама:

"Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности", – сказал российский президент.

Путин отметил, что ждет снятия части санкций в отношении поставок российского зерна и удобрений на европейские рынки.

Перед началом встречи с Эрдоганом в Сочи 4 сентября Путин заявил, что открыт к обсуждению возобновления участия России в "зерновой сделке".

ВИДЕО ДНЯ

На прощание Путин пожелал Эрдогану счастливой дороги, а тот поблагодарил его "за все".

Предыстория:

  • 17 июля РФ заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. 19 июля Минобороны России заявило, что будет считать все суда, которые приближаются к Украине, потенциальными перевозчиками оружия.
  • Украина предложила Турции и ООН продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.
  • В конце августа министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в Киеве обсудили возобновление работы "зерновой сделки".
  • После того Фидан во время визита в Москву после встречи с российским визави Сергеем Лавровым призвал к восстановлению Черноморской зерновой инициативы.
  • ООН при участии Турции подготовила новые предложения для возобновления действия "зерновой сделки", предусматривающие подключение дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний, производящих удобрения в Европе.

Темы: зерноЧерное мореТурцияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРакетная опасность: По всей Украине объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Все новости...
Эрдоган считает, что Украина должна смягчить подход для продолжения "зерновой сделки"
Шойгу допустил детскую ошибку, когда врал про "уничтоженные" танки ВСУ
МИД Германии: Игра Путина с "зерновым соглашением" является циничной
Под Москвой в 10 км от резиденции Путина установили ПВО – СМИ
Последние новости
06:14
Во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв — СМИ
05:46
Польша запретила въезд авто с российской регистрацией
05:40
обновленоРакетная опасность: По всей Украине объявлена воздушная тревога
05:01
видеоВ Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне нанесли удары по Харькову
Все новости...
Реклама: