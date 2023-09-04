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Глава МИД Румынии о падении Shahed: Наша территория не пострадала, но риск инцидентов есть

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 сентября 2023, 19:43

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что российские атаки по инфраструктуре на юге Украины несут риски для ее страны, но она отрицает, что до сих пор были какие-то угрожающие инциденты.

Источник: Digi24, сообщает "Европейская правда"

Детали: Так Одобеску прокомментировала ситуацию, которая произошла в ночь на 4 сентября, когда обломки дронов Shahed, которые запускала РФ, по версии украинской стороны, упали на румынской территории.

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"Конечно, существует риск, потому что то, что там произошло, находится очень близко к нашим границам. Конечно, существует риск несчастных случаев или инцидентов, но пока что этого не произошло", – отметила глава румынского МИД.

Она подчеркнула, что своими атаками Россия не позволяет Украине экспортировать свое зерно.

Утром 4 сентября в МИД Украины со ссылкой на Госпогранслужбу сообщили, что во время атаки на украинские порты на Дунае в ночь на 4 сентября российские "Шахеды" упали на территории Румынии, и добавили фото взрыва с другой стороны Дуная.

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В то же время в румынском Минобороны эту информацию отрицают, заявляя, что российские дроны не представляли прямой военной угрозы для Румынии.

Вскоре глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть фотодоказательства падения дронов Shahed на румынской территории.

Темы: РумынияМИД
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