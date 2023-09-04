Глава МИД Румынии о падении Shahed: Наша территория не пострадала, но риск инцидентов есть

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что российские атаки по инфраструктуре на юге Украины несут риски для ее страны, но она отрицает, что до сих пор были какие-то угрожающие инциденты.

Источник: Digi24, сообщает "Европейская правда"

Детали: Так Одобеску прокомментировала ситуацию, которая произошла в ночь на 4 сентября, когда обломки дронов Shahed, которые запускала РФ, по версии украинской стороны, упали на румынской территории.

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"Конечно, существует риск, потому что то, что там произошло, находится очень близко к нашим границам. Конечно, существует риск несчастных случаев или инцидентов, но пока что этого не произошло", – отметила глава румынского МИД.

Она подчеркнула, что своими атаками Россия не позволяет Украине экспортировать свое зерно.

Утром 4 сентября в МИД Украины со ссылкой на Госпогранслужбу сообщили, что во время атаки на украинские порты на Дунае в ночь на 4 сентября российские "Шахеды" упали на территории Румынии, и добавили фото взрыва с другой стороны Дуная.

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В то же время в румынском Минобороны эту информацию отрицают, заявляя, что российские дроны не представляли прямой военной угрозы для Румынии.

Вскоре глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть фотодоказательства падения дронов Shahed на румынской территории.