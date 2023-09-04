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Ким Чен Ын скоро поедет к Путину, чтобы обсудить поставки оружия в РФ – NYT

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 21:43
Ким Чен Ын скоро поедет к Путину, чтобы обсудить поставки оружия в РФ – NYT
фото Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в этом месяце посетить Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным и обсудить возможность поставки в РФ большего количества оружия для войны против Украины.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники

Детали: По информации источников издания, Ким поедет из Пхеньяна, вероятно, на бронированном поезде, в российский Владивосток, где встретится с Путиным. Ким, возможно, поедет в Москву.

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Источники издания сообщают, что Путин хочет, чтобы Ким согласился дать России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а лидер Северной Кореи хотел бы, чтобы РФ предоставила ему передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок. Ким также стремится получить продовольственную помощь для своей обедневшей страны.

Дословно NYT: "Оба лидера посетят кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, где примут участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября. 

Господин Ким также планирует посетить 33-й пирс, где пришвартованы корабли Тихоокеанского флота России. Северная Корея празднует годовщину своего основания 9 сентября".

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Больше деталей: В среду Белый дом предупредил, что Путин и Ким обменялись письмами, в которых обсуждалась возможная сделка о поставках оружия.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры на высоком уровне по военному сотрудничеству между двумя странами "активно продвигаются". 

Американские чиновники отказались предоставить более подробную информацию о связях между лидерами двух стран.

Одной из возможных остановок Кима после Владивостока, по словам источника, является космодром "Восточный", где встречались в апреле 2022 года Путин и Александр Лукашенко.

Темы: Северная КореяПутинРосcияоружие
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