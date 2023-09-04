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Зеленский посетил военных в Донецкой и Запорожской областях

"Украинская правда", Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 21:50
Зеленский посетил военных в Донецкой и Запорожской областях
Рабочая поездка Президента Украины в Донецкую область. Фото - Офис Президента

В понедельник президент Владимир Зеленский посетил украинских военных в Донецкой и Запорожской областях.

Источник: Зеленский в Telegram, Офис президента

Детали: Среди бригад, которые посетил Зеленский - 109 отдельная бригада территориальной обороны, 110 отдельная механизированная бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты, 59 отдельная мотопехотная бригада, 53 отдельная механизированная бригада, 79 отдельная десантно-штурмовая бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты, 38 отдельная артиллерийская бригада.

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Дословно: "Донеччина. Посещаем боевые бригады, которые защищают Украину в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Важные доклады, проблемные вопросы, снабжение, которое требует наращивания, создание вспомогательной системы менеджмента для обеспечения бригад, повышение мотивации наших воинов". 

Больше деталей: В Офисе президента отметили, что Зеленский также вручил награды военным. Орден "Золотая Звезда" с присвоением звания Героя Украины получил командир 36-й бригады Виктор Сикоза.

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Президент также вручил ордена Богдана Хмельницкого I-III степеней, "За мужество" III степени и ордена княгини Ольги III степени.

Дополнено: Позже Зеленский сообщил, что также посетил Запорожское направление.

Прямая речь: "Командные пункты боевых бригад, участвующих в отражении российской агрессии в составе оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". 148-я отдельная артиллерийская бригада, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 71-я отдельная егерская бригада. Спасибо за каждый ваш шаг на пути к победе Украины".

Темы: ЗеленскийпрезидентДонецкая областьЗапорожская область
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