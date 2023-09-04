Кулеба: Глупости о "медленном наступлении" говорят диванные эксперты и СМИ, а не министры стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глупости о "медленном наступлении" украинских солдат говорят диванные эксперты и СМИ, а не министры стран-партнеров Украины.

Источник: Кулеба в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Когда мы говорим с моими коллегами, министрами, которые получают официальную информацию от своих военных, своей разведки, глубинную и комплексную информацию, то ни у кого нет претензий относительно развития украинского контрнаступления.

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Никто не спрашивает: "А чего так медленно?". Наоборот все сфокусированы на том, "а что еще мы можем сделать, чем помочь"... Зато когда заглядываешь в информационное пространство, то у всех только один вопрос: "А почему все так медленно?".

Детали: Он подчеркнул, что может повторить еще раз свое заявление о том, что критикам украинского наступления стоит "заткнуть рот".

Прямая речь: "Когда какой-то человек сидит на диване или в теплой студии, позволяет себе критиковать скорость украинского наступления, он критикует конкретного солдата, который был в бою, который жертвовал собой, потерял своих собратьев, продвинулся по минному полю на километр, выиграл бой один на один с русским в окопе. Он открывает телефон, а ему там рассказывают: Вы как-то медленно все делаете, давайте быстрее.

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Мы должны защищать честь, достоинство и победу украинского солдата. И каждый, кто будет комментировать без уважения действия украинских военных, будет подвергаться такой моей реакции.

Мы знаем, какой подвиг ежедневно совершают наши солдаты. Они заслуживают уважения. И министры это понимаю, и они подобные глупости не говорят. А журналисты, комментаторы и диванные эксперты рассказывают, как медленно идет наступление".