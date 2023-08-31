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Кулеба: Критикувати контрнаступ – це плювати в обличчя солдатам, спробуйте самі

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 31 серпня 2023, 23:07
Кулеба: Критикувати контрнаступ – це плювати в обличчя солдатам, спробуйте самі
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Іспанії різко розкритикував коментаторів, які нарікають на повільні темпи українського контрнаступу, і порадив їм "стулити пельку".

Джерело: Дмитро Кулеба в коментарі перед неформальною зустріччю очільників МЗС держав Європейського Союзу в іспанському Толедо, цитує "Європейська правда"

Пряма мова голови МЗС: "Критикувати повільні темпи контрнаступу – це все одно, що плювати в обличчя українському солдату, який щодня жертвує своїм життям, просуваючись вперед і звільняючи один кілометр української землі за іншим.

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Я б радив усім критикам стулити пельку. Приїжджайте в Україну і спробуйте самі звільнити один квадратний сантиметр".

Деталі: На зустрічі міністрів у Толедо Кулеба розповів, що пріоритетними військовими потребами України залишаються артснаряди, бронетехніка і медеваки – броньовані "швидкі" для евакуації поранених.

Також він закликав партнерів подумати над способами захистити торгові судна, які йдуть альтернативним "зерновим коридором", доки вони у територіальних водах України – зокрема за допомогою ППО.

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Цьому передувало: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не квапитися з висновками про контрнаступальні операції України влітку 2023 року, нагадавши, як Україна вже не раз перевершувала очікування.

Дмитро Кулеба говорив, що Київ "спокійно" ставиться до дискусії на Заході про недостатні темпи просування на півдні, та закликав проявити терпіння й не недооцінювати Україну.

Теми: контрнаступКулеба Дмитро
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