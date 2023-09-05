Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На незаконные "выборы" на ВОТ оккупанты свозят "наблюдателей" из РФ – сопротивление

Ольга ГлущенкоВторник, 5 сентября 2023, 03:28
На незаконные выборы на ВОТ оккупанты свозят наблюдателей из РФ – сопротивление
подготовка псевдовыборов на ВОТ, иллюстративное фото Flickr

На псевдовыборы на временно оккупированные территории захватчики свозят "наблюдателей" из России.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Российские "выборы" – это сплошной фарс и пропагандистская имитация, где заранее известен результат и даже явка.

Реклама:

Одну из главных ролей в этом спектакле играют наблюдатели, которых россияне вынужденно свезли на ВОТ из РФ, ведь местные отказываются участвовать в этом шоу".

Детали: В ЦНС объясняют, что, по законодательству РФ существуют так называемые "общественные наблюдатели", и право так называться имеет только член "общественной палаты" – совещательного органа, который контролирует российский диктатор Владимир Путин, ведь он и назначенные им губернаторы утверждают руководящий состав палаты в РФ.

Дословно: "Именно такие "общественные наблюдатели" из РФ и наблюдают за "выборами" на ВОТ, ведь местные палаты оккупанты только создали и не нашли туда достаточного количества желающих".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: На территории оккупированной Херсонщины местные жители пытаются избегать участия в так называемых "выборах", которые организовали российские оккупанты.

Темы: оккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Игнат заверил, что обучение на F-16 "очень серьезно" сдвинулось с места

Мэр Херсона Колыхаев в российском плену, его готовы обменивать - сын

Умер экс-глава Херсонщины Лагута

Нужно готовиться к долгой войне в Украине - Столтенберг

видеоУтренний "фейерверк": командующий Воздушных сил показал сбитие ракеты РФ

Ночью силы ПВО сбили 12 из 16 воздушных целей

Все новости...
оккупация
На оккупированной Херсонщине местные прячутся от незаконных "выборов"
Пекаря из Макеевки, который воевал против ВСУ, задержали возле Урожайного
Оккупанты "выборами" на ВОТ хотят увеличить и ускорить мобилизацию – сопротивление
Последние новости
16:18
Госсекретарь США и Генсек ООН обсудили "зерновую инициативу"
16:12
На Херсонщине трактор наехал на вражескую мину: есть погибший и раненый
15:57
Чат-боты с искусственным интеллектом превзошли рядового человека в креативности – исследование
15:55
Канада даст $24,5 млн на закупку военной помощи Украине
15:43
В Уэльсе ограничивают скорость движения в застроенных районах до 32 км/ч
15:38
фотоЕрмак показал фото с военными в Клещеевке: "Украина всегда возвращает свое"
15:05
Чехия предоставила 45 тонн гуманитарной помощи для украинского энергосектора
14:48
Игнат заверил, что обучение на F-16 "очень серьезно" сдвинулось с места
14:27
фото, видеоВ Румынии бронемашина НАТО врезалась в забор
14:11
Мэр Херсона Колыхаев в российском плену, его готовы обменивать - сын
Все новости...
Реклама: