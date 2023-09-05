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На незаконные "выборы" на ВОТ оккупанты свозят "наблюдателей" из РФ – сопротивление

Ольга ГлущенкоВторник, 5 сентября 2023, 03:28
На незаконные выборы на ВОТ оккупанты свозят наблюдателей из РФ – сопротивление
подготовка псевдовыборов на ВОТ, иллюстративное фото Flickr

На псевдовыборы на временно оккупированные территории захватчики свозят "наблюдателей" из России.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Российские "выборы" – это сплошной фарс и пропагандистская имитация, где заранее известен результат и даже явка.

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Одну из главных ролей в этом спектакле играют наблюдатели, которых россияне вынужденно свезли на ВОТ из РФ, ведь местные отказываются участвовать в этом шоу".

Детали: В ЦНС объясняют, что, по законодательству РФ существуют так называемые "общественные наблюдатели", и право так называться имеет только член "общественной палаты" – совещательного органа, который контролирует российский диктатор Владимир Путин, ведь он и назначенные им губернаторы утверждают руководящий состав палаты в РФ.

Дословно: "Именно такие "общественные наблюдатели" из РФ и наблюдают за "выборами" на ВОТ, ведь местные палаты оккупанты только создали и не нашли туда достаточного количества желающих".

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Напомним: На территории оккупированной Херсонщины местные жители пытаются избегать участия в так называемых "выборах", которые организовали российские оккупанты.

Темы: оккупация
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