Силы обороны имеют успех в направлении Новопрокоповки на южном фронте − Генштаб

Украинские войска продвигаются вперед и имеют успехи в направлении Новопрокоповки на южном фронте.

Источник: спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире национального марафона

Прямая речь Ковальчука: "Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

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В направлении Роботино − Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".

Детали: На Бахмутском направлении, по его словам, наступление продолжается южнее города Бахмут.

Ковальчук подчеркнул, что здесь враг несет потери в личном составе и технике, перемещает свои войска и применяет резервы.

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