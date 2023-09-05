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Силы обороны имеют успех в направлении Новопрокоповки на южном фронте − Генштаб

Ирина БалачукВторник, 5 сентября 2023, 08:50
Силы обороны имеют успех в направлении Новопрокоповки на южном фронте − Генштаб
Скриншот с deepstatemap.live

Украинские войска продвигаются вперед и имеют успехи в направлении Новопрокоповки на южном фронте.

Источник: спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире национального марафона

Прямая речь Ковальчука: "Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

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В направлении Роботино − Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".

Детали: На Бахмутском направлении, по его словам, наступление продолжается южнее города Бахмут.

Ковальчук подчеркнул, что здесь враг несет потери в личном составе и технике, перемещает свои войска и применяет резервы.

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Темы: МелитопольконтрнаступлениедеоккупацияГенштаб
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