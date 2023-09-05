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Украинская пехота продвинулась за противотанковые рвы и "зубы дракона" на Запорожье - ISW

"Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 04:26
Украинская пехота продвинулась за противотанковые рвы и зубы дракона на Запорожье - ISW
Украинский военный, фото Генштаба ВСУ

Украинская легкая пехота продвинулась на позиции за противотанковыми рвами и препятствиями "зубы дракона", которые являются частью российской обороны в оккупированной западной части Запорожской области.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По сообщению военных экспертов, украинские силы, вероятно, намерены удерживать эти позиции. 

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ISW не готов оценить, прорвали ли украинские войска этот российский оборонительный рубеж, поскольку отсутствует украинская тяжелая техника в этих районах. Географически привязанные видеоматериалы, опубликованные 4 сентября, указывают на то, что украинские силы продвинулись к позициям на линии деревьев, которые находятся к востоку от российских противотанковых рвов и заграждений "зубы дракона", являющихся частью трехслойной обороны непосредственно к западу от Вербового.

Геолокационные данные указывают на то, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше вглубь серии подготовленных российских оборонительных позиций вдоль дороги, ведущей на северо-запад к Вербовому.

Кроме этого, украинские силы продвинулись к российским оборонительным позициям между Роботиным и Новопрокоповкой. 

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ВСУ расширяют брешь, которую они уже сделали в одном из российских оборонительных рубежей, и, по сообщениям, перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тыловые районы этого рубежа. 

Украинские военные, похоже, достигают успехов в непосредственной близости от еще не прорванного российского оборонительного рубежа, который проходит к северо-западу от Вербового к северу от Сладкой Балки, проводя пехотные атаки и обстреливая тяжелой артиллерией российские позиции, находящиеся в глубине и к югу от этого рубежа. Развертывание украинской тяжелой техники и значительных сил в этих районах может свидетельствовать как о прорыве этой российской оборонительной линии, так и о попытке расширить этот прорыв.

Ключевые выводы ISW за 4 сентября:

  • Российские войска пытались расширить минные поля на юге Украины после начала украинского контрнаступления в июне.
  • Ограничение российских артиллерийских возможностей и украинские преимущества в контрбатарейной борьбе заставляют россиян отступать от собственной доктрины, сообщает RUSI.
  • В ночь с 3 на 4 сентября российские войска нанесли удар с беспилотников по Днепропетровской и Одесской областях.
  • Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил нежелание России присоединяться к Черноморской зерновой инициативе, пока не будут выполнены все исчерпывающие условия, выдвинутые Россией.
  • Председатель независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине Эрик Моуз заявил, что комиссия еще не пришла к выводу, что Россия осуществляет геноцид в Украине.
  • Российские войска проводили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области и продвинулись вперед на некоторых направлениях.
  • Украинские войска проводили наступательные операции и продвинулись вперед под Бахмутом и на западе Запорожской области.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные не будут проводить запланированные на сентябрь совместные стратегические учения "Запад-2023".
  • Российские оккупационные чиновники продлили пятый день досрочного голосования на российских региональных выборах на оккупированных территориях.

Темы: войнаРосcия
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