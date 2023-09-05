Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка рассказала, почему Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 10:24
Британская разведка рассказала, почему Россия проводит выборы на оккупированных территориях Украины
Российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины. Фото РИА Новости

Путинская "Единая Россия" пытается закрепить влияние Кремля на оккупированных территориях Украины через проведение там псевдовыборов, считает британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании

Детали: Российские власти планируют псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины 8-10 сентября − параллельно с выборами на территории РФ. Голосование уже началось в Мариуполе и в части Запорожской области.

Реклама:

Дословно разведка: "Хотя идентифицированы более 1000 кандидатов есть недостаток квалифицированных и опытных среди них. Отсутствуют также независимые кандидаты, которые не являются членами прокремлевских партий, что указывает на то, что это не будут свободные или честные выборы.

Кремлевские опросы свидетельствуют, что "Единая Россия", доминирующая в РФ, наберет 80% голосов в четырех оккупированных регионах. "Единая Россия" с высокой вероятностью обеспечит себе большинство мест в попытке обеспечить контроль и влияние Кремля над оккупированными регионами".

Детали: Украинский центр национального сопротивления также утверждает, что оккупационные администрации значительно преувеличили количество избирателей в списках.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Росcияоккупациявиборыразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Интернаты – это должно быть точно не про Украину

видеоСилы обороны подтвердили освобождение Клещеевки

ЕС призывает Польшу, Венгрию и Словакию к конструктиву насчет зерна из Украины

На фоне слухов о тяжелом состоянии и смерти Кадырова в его соцсетях появилось видео

Мэр Херсона Колыхаев в российском плену, его готовы обменивать - сын

Умер экс-глава Херсонщины Лагута

Все новости...
Росcия
"Компромиссные" санкции: на второй год войны Россия зарабатывает не хуже, чем в 2021-м
Украинская пехота продвинулась за противотанковые рвы и "зубы дракона" на Запорожье - ISW
Россияне заявляют о сбитии дронов, которые "пытались атаковать Москву"
Последние новости
22:15
Посол Украины в Мексике упрекнула президента из-за российских военных на параде
21:54
Макрон резко смягчил тон в отношении видеоигр, которые обвинял во вспышках насилия
21:33
Россияне запустили на юг Украины несколько групп беспилотников
21:26
ЕС может ввести 20%-ную пошлину на электрокары из Китая после проверки Еврокомиссии
21:17
дополненоВ оккупированном Севастополе слышали взрывы, работают ГУР и ВМС
20:53
Топ-генерал США: Сбитый китайский аэростат таки не собирал разведданных
20:38
Зеленский: Интернаты – это должно быть точно не про Украину
20:31
"Молодцы": Зеленский прокомментировал освобождение Клещеевки
20:24
"Нафтогаз" остается поставщиком последней надежды, "Укрнафта" забирает Glusco себе
20:09
В Берлине климатические активисты обрызгали краской Бранденбургские ворота
Все новости...
Реклама: