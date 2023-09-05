Британская разведка рассказала, почему Россия проводит "выборы" на оккупированных территориях Украины

Путинская "Единая Россия" пытается закрепить влияние Кремля на оккупированных территориях Украины через проведение там псевдовыборов, считает британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании

Детали: Российские власти планируют псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины 8-10 сентября − параллельно с выборами на территории РФ. Голосование уже началось в Мариуполе и в части Запорожской области.

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Дословно разведка: "Хотя идентифицированы более 1000 кандидатов есть недостаток квалифицированных и опытных среди них. Отсутствуют также независимые кандидаты, которые не являются членами прокремлевских партий, что указывает на то, что это не будут свободные или честные выборы.

Кремлевские опросы свидетельствуют, что "Единая Россия", доминирующая в РФ, наберет 80% голосов в четырех оккупированных регионах. "Единая Россия" с высокой вероятностью обеспечит себе большинство мест в попытке обеспечить контроль и влияние Кремля над оккупированными регионами".

Детали: Украинский центр национального сопротивления также утверждает, что оккупационные администрации значительно преувеличили количество избирателей в списках.

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