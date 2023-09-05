Суровикина освободили из-под стражи после смерти Пригожина – NYT
Задержанного российского генерала Сергея Суровикина отпустили через несколько дней после гибели в авиакатастрофе главаря вагнеровцев Евгения Пригожина.
Источник: The New York Times со ссылкой на американских чиновников и собеседника, близкого к Минобороны РФ
Детали: По словам двух американских чиновников и лица, близкого к Министерству обороны России, Суровикина отпустили. Это произошло через несколько дней после гибели Пригожина в авиакатастрофе.
В то же время непонятно, остались ли какие-то ограничения на его передвижение.
Один собеседник издания сообщает, что генерал сохранил свое звание и технически все еще остается офицером, но карьерных перспектив у него нет.
Собеседники издания считают, что он был заранее проинформирован о восстании Вагнера.
Издание также упомянуло фото с Суровикиным, которое обнародовали в понедельник российские журналисты. На нем генерал в солнцезащитных очках, шляпе и застегнутой на все пуговицы рубашке гуляет на улице рядом со своей женой на фоне стены, обвитой плющом.
Предыстория:
- 12 июля росСМИ сообщали, что Суровикина задержала контрразведка в связи с мятежом Евгения Пригожина.
- Ранее российская ФСБ заявила о закрытии дела о мятеже Пригожина в России.
- Однако Суровикин, которого западные СМИ неоднократно связывали с Пригожиным, не появлялся на публике с момента обращения к "вагнеровцам" в ночь на 24 июня, в котором призвал их сложить оружие.
- Bloomberg также писал, что генерала в течение нескольких дней допрашивали военные прокуроры о его связях с Пригожиным. Источник агентства утверждал, что Суровикина удерживают "в одном месте", но он не находится в тюрьме.