Рада отправила Резникова в отставку
Вторник, 5 сентября 2023, 13:58
Парламент одобрил отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram
Детали: "За" - 327 нардепов.
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Министр лично отчитался за 552 дня своей работы в должности.
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По данным Железняка, назначение Рутема Умерова на должность будет рассматриваться 6 сентября.