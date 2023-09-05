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Рада отправила Резникова в отставку

Валентина РоманенкоВторник, 5 сентября 2023, 13:58
Рада отправила Резникова в отставку
фото из ТГ Железняка

Парламент одобрил отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" - 327 нардепов.

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По фракциям:

СН - 210
ЕС - 24
Батькивщина - 11
Платформа за жизнь и мир - 20
За майбутнє - 11
Голос - 10
Довіра - 15
Восстановление Украины - 12
Внефракционные - 14

Министр лично отчитался за 552 дня своей работы в должности.

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По данным Железняка, назначение Рутема Умерова на должность будет рассматриваться 6 сентября.

Темы: РезниковБюро экономической безопасности
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