Рада отправила Резникова в отставку

Парламент одобрил отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" - 327 нардепов.

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По фракциям:

СН - 210

ЕС - 24

Батькивщина - 11

Платформа за жизнь и мир - 20

За майбутнє - 11

Голос - 10

Довіра - 15

Восстановление Украины - 12

Внефракционные - 14

Министр лично отчитался за 552 дня своей работы в должности.

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По данным Железняка, назначение Рутема Умерова на должность будет рассматриваться 6 сентября.