Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Коломойский не намерен вносить залог до рассмотрения апелляции – адвокат

"Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 15:41
Коломойский не намерен вносить залог до рассмотрения апелляции – адвокат
КОЛОМОЙСКИЙ НА СУДЕ ПО ИЗБРАНИЮ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 2 СЕНТЯБРЯ, ФОТО: РОМАН КРАВЕЦ, УП

6 сентября в 11:20 Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского на решение Шевченковского райсуда столицы о содержании его под стражей с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн.

Источник: адвокат в комментарии Укринформу

Прямая речь: "В среду в 11 час. 20 мин. Киевский апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу на избрание Игорю Коломойскому меры пресечения".

Реклама:

Детали: По словам адвоката, Коломойский не намерен вносить залог в размере более 509 млн грн до решения апелляции. Сейчас он находится под стражей.

Предыстория:

  • 2 сентября Коломойскому объявили подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем.
  • Он фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра.
  • 3 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Коломойскийсудмошенничество
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор РФ с Крымом до наступления зимы - Буданов

В ВСУ объяснили, чем важно освобождение Клещеевки: Плацдарм для дальнейших действий

Посол Украины в Мексике упрекнула президента из-за российских военных на параде

Зеленский: Интернаты – это должно быть точно не про Украину

На фоне слухов о тяжелом состоянии и смерти Кадырова в его соцсетях появилось видео

Мэр Херсона Колыхаев в российском плену, его готовы обменивать - сын

Все новости...
Коломойский
На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка
Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко
Суд арестовал Коломойского с возможностью залога
Последние новости
02:44
Президент Финляндии: Нельзя допустить возвращения России к войне после наступления мира в Украине
02:12
ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор РФ с Крымом до наступления зимы - Буданов
00:49
Россия подняла в воздух бомбардировщики, возможны пуски ракет - Воздушные силы
00:38
Борель: Войной против Украины Россия топчет устав ООН
00:12
обновленоУгроза применения ракет и управляемых авиабомб: в ряде областей объявляли тревогу
23:57
Лукашенко уверяет, что белорусы – "самая миролюбивая нация" и что там не будет войны
23:42
Сийярто заявил, что "лицемерный" ЕС завидует Венгрии и Турции
23:22
В ВСУ объяснили, чем важно освобождение Клещеевки: Плацдарм для дальнейших действий
22:48
Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги с рекордом сезона
22:37
дополнено от 21:17В оккупированном Севастополе слышали взрывы, работают ГУР и ВМС
Все новости...
Реклама: