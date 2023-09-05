Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Коломойский не намерен вносить залог до рассмотрения апелляции – адвокат

"Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 15:41
Коломойский не намерен вносить залог до рассмотрения апелляции – адвокат
КОЛОМОЙСКИЙ НА СУДЕ ПО ИЗБРАНИЮ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 2 СЕНТЯБРЯ, ФОТО: РОМАН КРАВЕЦ, УП

6 сентября в 11:20 Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского на решение Шевченковского райсуда столицы о содержании его под стражей с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн.

Источник: адвокат в комментарии Укринформу

Прямая речь: "В среду в 11 час. 20 мин. Киевский апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу на избрание Игорю Коломойскому меры пресечения".

Реклама:

Детали: По словам адвоката, Коломойский не намерен вносить залог в размере более 509 млн грн до решения апелляции. Сейчас он находится под стражей.

Предыстория:

  • 2 сентября Коломойскому объявили подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем.
  • Он фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра.
  • 3 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Коломойскийсудмошенничество
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Коломойский
На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка
Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко
Суд арестовал Коломойского с возможностью залога
Последние новости
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
Все новости...
Реклама: