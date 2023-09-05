Коломойский не намерен вносить залог до рассмотрения апелляции – адвокат

КОЛОМОЙСКИЙ НА СУДЕ ПО ИЗБРАНИЮ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 2 СЕНТЯБРЯ, ФОТО: РОМАН КРАВЕЦ, УП

6 сентября в 11:20 Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского на решение Шевченковского райсуда столицы о содержании его под стражей с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн.

Источник: адвокат в комментарии Укринформу

Прямая речь: "В среду в 11 час. 20 мин. Киевский апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу на избрание Игорю Коломойскому меры пресечения".

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Детали: По словам адвоката, Коломойский не намерен вносить залог в размере более 509 млн грн до решения апелляции. Сейчас он находится под стражей.

Предыстория:

2 сентября Коломойскому объявили подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем.

Он фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра.

3 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.