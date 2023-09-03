Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко

Олигарх Игорь Коломойский, которого подозревают в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества, фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра.

Источник: советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в Facebook

Дословно: "В материалах следствия Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра. Это разрушает популярный лживый нарратив о том, что Коломойского не лишили гражданства Украины и якобы не выдадут в США".

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Детали: Лещенко опубликовал часть документа о сообщении Коломойскому о подозрении, где он указан именно как гражданин Израиля и Кипра и лишен гражданства Украины.

фрагмент подозрения Коломойскому. фото: Сергей Лещенко/Facebook

Советник главы ОП также сообщил, что запросов на экстрадицию Коломойского в США, где против него ведет расследование ФБР, не поступало в Украину.

"Если поступит, этот запрос будет выполнен согласно Договору между Украиной и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Никаких ограничений в виде гражданства Коломойского для этого не существует", - отметил он.

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Предыстория:

В субботу Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

По информации СМИ, Коломойского лишили украинского гражданства в июле 2022 года. В 2014 году он признавался, что имеет также паспорта Израиля и Кипра.

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