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Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 18:07
Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко
Коломойский на суде по избранию меры пресечения 2 сентября, фото: Роман Кравец, УП

Олигарх Игорь Коломойский, которого подозревают в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества, фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра.

Источник: советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в Facebook

Дословно: "В материалах следствия Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра. Это разрушает популярный лживый нарратив о том, что Коломойского не лишили гражданства Украины и якобы не выдадут в США".

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Детали: Лещенко опубликовал часть документа о сообщении Коломойскому о подозрении, где он указан именно как гражданин Израиля и Кипра и лишен гражданства Украины.

фрагмент подозрения Коломойскому. фото: Сергей Лещенко/Facebook
фрагмент подозрения Коломойскому. фото: Сергей Лещенко/Facebook

Советник главы ОП также сообщил, что запросов на экстрадицию Коломойского в США, где против него ведет расследование ФБР, не поступало в Украину.

"Если поступит, этот запрос будет выполнен согласно Договору между Украиной и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Никаких ограничений в виде гражданства Коломойского для этого не существует", - отметил он.

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Темы: КоломойскийИзраильКипрСША
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