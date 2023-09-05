Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кабмин поддержал ротацию глав Донецкой и Полтавской обладминистраций

Елена РощинаВторник, 5 сентября 2023, 16:05
Кабмин поддержал ротацию глав Донецкой и Полтавской обладминистраций
Кабинет министров Украины, фото Getty Images

Кабинет министров поддержал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной госадминистрации и назначение Филиппа Пронина на должность главы Полтавской областной госадминистрации.

Источник: правительство в Telegram  

Детали: На своем заседании 5 сентября Кабинет министров поддержал проекты соответствующих указов президента Владимира Зеленского. 

Реклама:

Речь идет об увольнении Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации и о назначении Пронина Филиппа Евгеньевича главой Полтавской областной государственной администрации.

По данным "Украинской правды", Павла Кириленко планируют назначить руководителем Антимонопольного комитета. Верховная Рада как раз поддержала увольнение с должности главы АМКУ Ольги Пищанской (ее назначат главой Фонда госимущества вместо Рустема Умерова, который возглавит Минобороны).

Филипп Пронин сейчас является заместителем руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов.

ВИДЕО ДНЯ

Полтавскую ОГА (ОВА) пока возглавляет Дмитрий Лунин.

Темы: кадрыКабинет министровДонецкая областьПолтавская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор РФ с Крымом до наступления зимы - Буданов

В ВСУ объяснили, чем важно освобождение Клещеевки: Плацдарм для дальнейших действий

Посол Украины в Мексике упрекнула президента из-за российских военных на параде

Зеленский: Интернаты – это должно быть точно не про Украину

На фоне слухов о тяжелом состоянии и смерти Кадырова в его соцсетях появилось видео

Мэр Херсона Колыхаев в российском плену, его готовы обменивать - сын

Все новости...
кадры
Зеленский ищет замену министру обороны Резникову – источники УП
Кабмин провел ряд кадровых изменений в экономическом блоке правительства
Шкарлет уходит с должности министра образования и науки – источники УП
Последние новости
03:21
Слухи о плохом здоровье Кадырова влияют на путинскую стабильность в Чечне - ISW
02:44
Президент Финляндии: Нельзя допустить возвращения России к войне после наступления мира в Украине
02:12
ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор РФ с Крымом до наступления зимы - Буданов
00:49
Россия подняла в воздух бомбардировщики, возможны пуски ракет - Воздушные силы
00:38
Борель: Войной против Украины Россия топчет устав ООН
00:12
обновленоУгроза применения ракет и управляемых авиабомб: в ряде областей объявляли тревогу
23:57
Лукашенко уверяет, что белорусы – "самая миролюбивая нация" и что там не будет войны
23:42
Сийярто заявил, что "лицемерный" ЕС завидует Венгрии и Турции
23:22
В ВСУ объяснили, чем важно освобождение Клещеевки: Плацдарм для дальнейших действий
22:48
Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги с рекордом сезона
Все новости...
Реклама: