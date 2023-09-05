Кабмин поддержал ротацию глав Донецкой и Полтавской обладминистраций

Кабинет министров поддержал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной госадминистрации и назначение Филиппа Пронина на должность главы Полтавской областной госадминистрации.

Источник: правительство в Telegram

Детали: На своем заседании 5 сентября Кабинет министров поддержал проекты соответствующих указов президента Владимира Зеленского.

Реклама:

Речь идет об увольнении Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации и о назначении Пронина Филиппа Евгеньевича главой Полтавской областной государственной администрации.

По данным "Украинской правды", Павла Кириленко планируют назначить руководителем Антимонопольного комитета. Верховная Рада как раз поддержала увольнение с должности главы АМКУ Ольги Пищанской (ее назначат главой Фонда госимущества вместо Рустема Умерова, который возглавит Минобороны).

Филипп Пронин сейчас является заместителем руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов.

ВИДЕО ДНЯ

Полтавскую ОГА (ОВА) пока возглавляет Дмитрий Лунин.