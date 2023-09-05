Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кабмин поддержал ротацию глав Донецкой и Полтавской обладминистраций

Елена РощинаВторник, 5 сентября 2023, 16:05
Кабмин поддержал ротацию глав Донецкой и Полтавской обладминистраций
Кабинет министров Украины, фото Getty Images

Кабинет министров поддержал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной госадминистрации и назначение Филиппа Пронина на должность главы Полтавской областной госадминистрации.

Источник: правительство в Telegram  

Детали: На своем заседании 5 сентября Кабинет министров поддержал проекты соответствующих указов президента Владимира Зеленского. 

Реклама:

Речь идет об увольнении Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации и о назначении Пронина Филиппа Евгеньевича главой Полтавской областной государственной администрации.

По данным "Украинской правды", Павла Кириленко планируют назначить руководителем Антимонопольного комитета. Верховная Рада как раз поддержала увольнение с должности главы АМКУ Ольги Пищанской (ее назначат главой Фонда госимущества вместо Рустема Умерова, который возглавит Минобороны).

Филипп Пронин сейчас является заместителем руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов.

ВИДЕО ДНЯ

Полтавскую ОГА (ОВА) пока возглавляет Дмитрий Лунин.

Темы: кадрыКабинет министровДонецкая областьПолтавская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
кадры
Зеленский ищет замену министру обороны Резникову – источники УП
Кабмин провел ряд кадровых изменений в экономическом блоке правительства
Шкарлет уходит с должности министра образования и науки – источники УП
Последние новости
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
Все новости...
Реклама: