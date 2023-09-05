Рада поддержала наказание чиновников за несвоевременное декларирование более 1,3 млн

Верховная Рада приняла в целом закон, который предусматривает наказание чиновников за несвоевременное представление деклараций на сумму более 1,3 миллиона гривен.

Источник: карточка соответствующего законопроекта №9587-д на сайте ВР, народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Детали: По словам Железняка, проект поддержали 305 депутатов.

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Он рассказал, что в закон была внесена поправка №25, которая позволяет избежать наказания, "если на 1,3 млн грн забыл задекларировать имущество". Она набрала 250 голосов и была учтена.

Об этой правке также в своей колонке на УП написал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. По его словам, эта правка обеспечит непопадание в "Реестр коррупционеров", а соответственно позволит избежать наказания, всех, "кто солгал в декларации до 1 млн 300 тыс."

"Эта сумма может казаться небольшой нардепам. Но точно покажется большой для украинских семей во время войны", - отмечает он.

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Как сообщает Железняк, было еще несколько поправок к закону, но их отклонили.

Прямая речь:

"Правка №27 (о праве забыть, что задекларировал имущество на 1,3 млн грн, и штраф будет 17 тысяч грн). Набрала 199 голосов. Не учтена.

Правка №112 (о том, что можно забыть аренду). Набрала 165 голосов. Не учтена.

Правка №139 (о возможности не вносить в реестр коррупционеров). Набрала 161 голосов. Не учтена".

Больше деталей: Но, говорит Железняк, из-за наличия принятой поправки №25 его фракция "Голос" за закон не голосовала.

"Не думаю, что в таком виде закон подпишут или одобрят международные партнеры", - отметил он.

Справка: Этим законом ВР вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы относительно усовершенствования порядка привлечения к ответственности чиновников.

Целью закона является автоматизация оформления материалов об административном правонарушении, предусмотренного статьей 172-6 КУоАП за несвоевременное представление декларации.

Документом вводится возможность "автоматической фиксации" правонарушений, предусмотренных частью первой статьи 172-6 КУоАП, и устанавливается, что несвоевременное представление деклараций чиновником является противоправным в случае пропуска срока подачи декларации без уважительных причин.

Ожидается, что принятие закона будет способствовать упрощению привлечения к ответственности за несвоевременное представление декларации чиновника, а также повысит эффективность влияния государства на обеспечение требований финансового контроля чиновников.