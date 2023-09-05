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Блинкен в среду приедет в Киев - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 18:36
Блинкен в среду приедет в Киев - СМИ
Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября совершит визит в Украину и посетит Киев.

Источник: ZN.ua со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"

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Темы: БлинкенСШАУкраина
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