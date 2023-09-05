Блинкен в среду приедет в Киев - СМИ
Вторник, 5 сентября 2023, 18:36
Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября совершит визит в Украину и посетит Киев.
Источник: ZN.ua со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"
Что предшествовало:
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- В последний раз Блинкен посещал Украину год назад. Тогда о поездке американского госсекретаря также не сообщалось заранее.
- В апреле 2022 года Блинкен приезжал в Украину вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином. Во время тайного визита американские чиновники объявляли о выделении военной помощи.