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МИД отреагировал на слова Путина о еврейском происхождении Зеленского

Евгений КизиловВторник, 5 сентября 2023, 19:34
МИД отреагировал на слова Путина о еврейском происхождении Зеленского
FACEBOOK ОЛЕГА НиКОЛЕНКо

В Министерстве иностранных дел считают, что кремлевского диктатора Владимира Путина зациклило на происхождении украинского президента, что свидетельствует о его "глубоко укоренившемся антисемитизме".

Источник: представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook

Детали: Таким образом дипломат прокомментировал заявление Путина от 5 сентября, в котором он связал еврейское происхождение Зеленского с героизацией нацизма.

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Прямая речь Николенко: "Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит.

Призываем мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента. В современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку".

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Что предшествовало: 5 сентября в комментарии пропагандистского телеканала ВГТРК Путин заявил, что "западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" Украины.

"Это делает ситуацию чрезвычайно отвратительной, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост в Украине", - добавил российский диктатор.

Темы: ПутинЗеленскийМИД
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