Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин: "Западные кураторы" специально поставили еврея во главе Украины

Евгений КизиловВторник, 5 сентября 2023, 17:53
Путин: Западные кураторы специально поставили еврея во главе Украины
Владимир Путин, Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" Украины.

Источник: Путин в комментарии журналисту пропагандистского телеканала ВГТРК, передает "Медуза"

Прямая речь: "Это делает ситуацию в высшей степени отвратительной, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине".

Реклама:

Что предшествовало:

  • В июне Путин заявил, якобы со ссылкой на своих "друзей-евреев", что Зеленский "не еврей, а позор еврейского народа".
  • Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил кремлевскому диктатору, что гордится президентом Зеленским.

Темы: ПутинЗеленскийевреиЗапад
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Путин
Госдеп высказался о переговорах Эрдогана с Путиным
Ким Чен Ын скоро поедет к Путину, чтобы обсудить поставки оружия в РФ – NYT
МИД Германии: Игра Путина с "зерновым соглашением" является циничной
Последние новости
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
Все новости...
Реклама: