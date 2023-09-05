Путин: "Западные кураторы" специально поставили еврея во главе Украины

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" Украины.

Источник: Путин в комментарии журналисту пропагандистского телеканала ВГТРК, передает "Медуза"

Прямая речь: "Это делает ситуацию в высшей степени отвратительной, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине".

Реклама:

Что предшествовало: