Президент Румынии: Ни один беспилотник не достиг страны

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территорию страны не падал ни один беспилотник, таким образом он опроверг сообщения МИД Украины о падении там 4 сентября российских "Шахедов".

Источник: Digi24 со ссылкой на заявление президента Румынии, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Могу вам сказать, что ни один беспилотник, ни одна часть любого устройства не достигла Румынии".

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Детали: По его словам, Румыния установила "полный контроль над нашим национальным пространством, но да, мы обеспокоены, потому что эти атаки происходят на очень небольшом расстоянии от румынской границы".

Йоханнис добавил, что министр обороны Румынии Ангел Тилвар проинформировал его о недавних российских атаках.

Также Йоханнис подчеркнул, что Румыния продолжает внимательно следить за ситуацией и заверил, что страна надежно защищена. "Я могу сказать то, что уже сказал: Румыния имеет чрезвычайно сильные гарантии безопасности, самые сильные в нашей истории", – добавил президент.

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