След Авакова: журналисты выяснили, кто владеет Telegram-каналом "Труха"

Журналисты обнаружили, что Telegram-канал "Труха Украина" может иметь связь с приятелем сына Арсена Авакова, сам экс-министр опровергает связь с "Трухой".

Источник: расследование медиа NGL.media совместно с Грунт

Детали: Как свидетельствует информация в расследовании, Telegram-канал создали в ноябре 2019 года.

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Основателем себя называет харьковчанин Максим Лавриненко и утверждает, что деньги для раскрутки нового тг-канала ему дали друзья из ИТ-индустрии.

Максим Лавриненко, который называет себя основателем Трухи Фото - Телеграм

По словам Лавриненко, чуть больше чем за два года канал нарастил аудиторию до 190 тысяч и такое количество подписчиков было у канала на момент полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Тогда "Труха" часто публиковала фотографии и видео ракетных ударов, за что получала критику, однако и прирост аудитории.

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По словам Лавриненко, к нему неоднократно обращались сотрудники СБУ и военные, которые просили не публиковать определенную информацию.

В 2022 году основателем и владельцем "Трухи" начали представлять Максима Лавриненко, а "Труха" начала публиковать сообщения от его имени.

Впрочем, с 2019 года в СМИ была информация о том, что канал спонсирует местный бизнесмен Владимир Литвин - основатель компании для продвижения бизнеса Turboseo и приятель сына экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

Медиа также собрали публикации, где упоминают Арсена Авакова, которые в феврале 2023 года прекратились.

Скриншот публикаций с Арсеном Аваковым Источник - грунт

Дословно: "...немалое количество публикаций "Трухи" об Арсене Авакове, в которых он выступает экспертом и благотворителем. Это были как вырезки из интервью с Аваковым, так и отдельные сообщения о нем или репосты из его телеграмм-канала. Правда, с февраля 2023 года Арсена Авакова на "Трусе" уже больше не вспоминают".

Детали: По информации журналистов, Литвин стал известным после коррупционного дела о "рюкзаках Авакова". В 2018 году он взял на себя вину в уголовном производстве о растрате 16 млн грн Министерством внутренних дел в закупках рюкзаков.

В этом деле Литвин фигурировал вместе с Александром Аваковым - но условное наказание назначили только ему.

В комментарии УП сам Аваков свою связь с "Трухой" опровергает.

Прямая речь: "Это полный бред, не имею к телеграмм каналу никакого отношения"

Дословно от ГРУНТ: "В медиасреде Харькова рассказывают, что при министерской каденции Арсена Авакова "Труха" имела доступ к полицейским видео, и этот эксклюзив помог каналу нарастить аудиторию".