Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

След Авакова: журналисты выяснили, кто владеет Telegram-каналом "Труха"

"Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 20:36
След Авакова: журналисты выяснили, кто владеет Telegram-каналом Труха
Фото - сайт Грунт.

Журналисты обнаружили, что Telegram-канал "Труха Украина" может иметь связь с приятелем сына Арсена Авакова, сам экс-министр опровергает связь с "Трухой".

Источник: расследование медиа NGL.media совместно с Грунт

Детали: Как свидетельствует информация в расследовании, Telegram-канал создали в ноябре 2019 года.

Реклама:

Основателем себя называет харьковчанин Максим Лавриненко и утверждает, что деньги для раскрутки нового тг-канала ему дали друзья из ИТ-индустрии.

 
Максим Лавриненко, который называет себя основателем Трухи
Фото - Телеграм

По словам Лавриненко, чуть больше чем за два года канал нарастил аудиторию до 190 тысяч и такое количество подписчиков было у канала на момент полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Тогда "Труха" часто публиковала фотографии и видео ракетных ударов, за что получала критику, однако и прирост аудитории.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Лавриненко, к нему неоднократно обращались сотрудники СБУ и военные, которые просили не публиковать определенную информацию.

В 2022 году основателем и владельцем "Трухи" начали представлять Максима Лавриненко, а "Труха" начала публиковать сообщения от его имени.

Впрочем, с 2019 года в СМИ была информация о том, что канал спонсирует местный бизнесмен Владимир Литвин - основатель компании для продвижения бизнеса Turboseo и приятель сына экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

Медиа также собрали публикации, где упоминают Арсена Авакова, которые в феврале 2023 года прекратились.

 
Скриншот публикаций с Арсеном Аваковым
Источник - грунт

Дословно: "...немалое количество публикаций "Трухи" об Арсене Авакове, в которых он выступает экспертом и благотворителем. Это были как вырезки из интервью с Аваковым, так и отдельные сообщения о нем или репосты из его телеграмм-канала. Правда, с февраля 2023 года Арсена Авакова на "Трусе" уже больше не вспоминают".

Детали: По информации журналистов, Литвин стал известным после коррупционного дела о "рюкзаках Авакова". В 2018 году он взял на себя вину в уголовном производстве о растрате 16 млн грн Министерством внутренних дел в закупках рюкзаков.

В этом деле Литвин фигурировал вместе с Александром Аваковым - но условное наказание назначили только ему.

В комментарии УП сам Аваков свою связь с "Трухой" опровергает.

Прямая речь: "Это полный бред, не имею к телеграмм каналу никакого отношения"

Дословно от ГРУНТ: "В медиасреде Харькова рассказывают, что при министерской каденции Арсена Авакова "Труха" имела доступ к полицейским видео, и этот эксклюзив помог каналу нарастить аудиторию".

Темы: медиаСМИАваков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
медиа
"Прямой" заявил, что власть хочет отобрать канал
Погибшая в Грузии украинка оказалась бывшей сценаристкой шоу "Ранок з Україною"
Оператор Deutsche Welle ранен российскими кассетными боеприпасами – компания
Последние новости
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
Все новости...
Реклама: