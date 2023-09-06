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Атака вражеских БпЛА на Одесскую область: погиб человек, есть разрушения

Ольга ГлущенкоСреда, 6 сентября 2023, 05:55
Атака вражеских БпЛА на Одесскую область: погиб человек, есть разрушения
беспилотники, иллюстративное фото: Getty Images

Ночью 6 сентября в течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками, в результате чего погиб человек, есть разрушения.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер

Прямая речь: "К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, который получил тяжелые ранения, умер в больнице".

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Детали: Кроме того, Кипер сообщил, что в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары.

Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Что предшествовало: Воздушники предупреждали об угрозе "Шахедов" в Одесской области.

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Темы: Одесская областьбеспилотникивойна
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