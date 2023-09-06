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На Киевщине из-за ракетной атаки загорелось предприятие

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 07:20
На Киевщине из-за ракетной атаки загорелось предприятие
Пожарные ликвидируют последствия ракетного удара в Киевской области, фото ГСЧС

Утром 6 сентября спасатели ликвидировали пожар на территории торгового предприятия на Киевщине, возникший из-за падения обломков вражеской ракеты.

Источник: Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Telegram

Детали: По информации спасателей жертв и пострадавших нет.

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Предыстория: 

Ракетная атака на Киев в ночь на 6 сентября была комбинированной - враг выпустил крылатые ракеты типа Х-101/555/55 и ракеты другого типа, вероятно баллистические. 

Всех их уничтожила противовоздушная оборона.

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Пожарные ликвидируют последствия ракетного удара в Киевской области, фото ГСЧС
Пожарные ликвидируют последствия ракетного удара в Киевской области
Фото ГСЧС
Пожарные ликвидируют последствия ракетного удара в Киевской области, фото ГСЧС
Пожарные ликвидируют последствия ракетного удара в Киевской области
фото ГСЧС
Пожарные ликвидируют последствия ракетного удара в Киевской области
Пожарные ликвидируют последствия ракетного удара в Киевской области
Фото ГСЧС

Темы: ракетный ударКиев
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