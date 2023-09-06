Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Киевщине из-за ракетной атаки загорелось предприятие

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 07:20
На Киевщине из-за ракетной атаки загорелось предприятие
Пожарные ликвидируют последствия ракетного удара в Киевской области, фото ГСЧС

Утром 6 сентября спасатели ликвидировали пожар на территории торгового предприятия на Киевщине, возникший из-за падения обломков вражеской ракеты.

Источник: Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Telegram

Детали: По информации спасателей жертв и пострадавших нет.

Реклама:

Предыстория: 

Ракетная атака на Киев в ночь на 6 сентября была комбинированной - враг выпустил крылатые ракеты типа Х-101/555/55 и ракеты другого типа, вероятно баллистические. 

Всех их уничтожила противовоздушная оборона.

ВИДЕО ДНЯ
Пожарные ликвидируют последствия ракетного удара в Киевской области, фото ГСЧС
Пожарные ликвидируют последствия ракетного удара в Киевской области
Фото ГСЧС
Пожарные ликвидируют последствия ракетного удара в Киевской области, фото ГСЧС
Пожарные ликвидируют последствия ракетного удара в Киевской области
фото ГСЧС
Пожарные ликвидируют последствия ракетного удара в Киевской области
Пожарные ликвидируют последствия ракетного удара в Киевской области
Фото ГСЧС

Темы: ракетный ударКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

По всей Болгарии фермеры заблокировали дороги из-за агроимпорта из Украины

фото, дополненоПоявились фото пораженной подводной лодки "Ростов-на-Дону"

Суд ООН по геноциду: РФ не признает заявления Путина, зато говорит о "нацисте" Зеленском

Смерть Лагуты: жена заявляла об исчезновении, а через 3 дня нашли тело

Киев начинает юридический процесс против стран ЕС – торгпред

Кабмин уволил Маляр и остальных замов Резникова, им найдут замену

Все новости...
ракетный удар
Враг атаковал Киев ракетами разного типа: все цели уничтожила ПВО
Военные показали, как из "Стингера" сбили российскую ракету в Киевской области
РФ ночью атаковала двумя ракетами: одну уничтожили, другая попала в Винницкой области
Последние новости
17:28
Зарплаты мужчин в Украине почти на 19% выше, чем у женщин
17:27
"Туберкулез" за 1500 долларов: в Одессе разоблачили главу ВВК, которая помогала уклонистам
17:24
В Беларуси осталось менее тысячи "вагнеровцев" – источники
17:16
"Оппенгеймер" стал самым кассовым биографическим фильмом в истории
17:08
Премьер Румынии предлагает запретить украинскую агропродукцию еще на 30 дней
16:54
Самый молодой украинец с наибольшим количеством дипломов – в Киеве зарегистрировали рекорд
16:42
Большинство стран ЕС осуждают блокаду зерна из Украины тремя странами
16:41
Ученые назвали вероятную причину образования льда на Луне
16:34
Международный фонд поможет НБУ с распространением финансового образования для детей и молодежи
16:28
Сырский: На Бахмутском направлении враг потерял лучшие части, но штурм продолжается
Все новости...
Реклама: