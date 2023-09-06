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В Киев прибыл госсекретарь США

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 08:59
В Киев прибыл госсекретарь США
Энтони Блинкен. иллюстративное фото из его X/Twitter

В столицу Украины с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Утром 6 сентября стало известно, что Блинкен уже находится в Киеве.

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О возможности его визита в среду СМИ неофициально узнали еще накануне.

Что предшествовало: В ночь на 6 сентября РФ осуществила очередную воздушную атаку на украинские города, в том числе Киев. Воздушная тревога закончилась за считанные часы до приезда Блинкена.

Темы: БлинкенКиев
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