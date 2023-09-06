В Запорожье прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие

В городе Запорожье прогремел мощный взрыв.

Источник: корреспонденты "Суспільного" в Telegram, председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в ТГ

Детали: Других подробностей пока нет. В Запорожской области объявлена тревога. Тревога на востоке и на юге страны прозвучала из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения, предупреждали Воздушные силы.

Реклама:

Обновлено: Малашко уточняет, что в 10:24 враг нанес ракетный удар по одному из районов города Запорожье.

В результате атаки подвергся разрушениям объект гражданской инфраструктуры.

Известно о двух пострадавших лицах - работниках предприятия.

ВИДЕО ДНЯ

На месте работают соответствующие службы.