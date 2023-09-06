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В Запорожье прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие

Валентина РоманенкоСреда, 6 сентября 2023, 11:32
В Запорожье прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие
фото ОВА

В городе Запорожье прогремел мощный взрыв.

Источник: корреспонденты "Суспільного" в Telegram, председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в ТГ

Детали: Других подробностей пока нет. В Запорожской области объявлена тревога. Тревога на востоке и на юге страны прозвучала из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения, предупреждали Воздушные силы.

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Обновлено: Малашко уточняет, что в 10:24 враг нанес ракетный удар по одному из районов города Запорожье.

В результате атаки подвергся разрушениям объект гражданской инфраструктуры.

Известно о двух пострадавших лицах - работниках предприятия.

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На месте работают соответствующие службы. 

Темы: Запорожьевойна
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