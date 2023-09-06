В Запорожье прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие
Среда, 6 сентября 2023, 11:32
В городе Запорожье прогремел мощный взрыв.
Источник: корреспонденты "Суспільного" в Telegram, председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в ТГ
Детали: Других подробностей пока нет. В Запорожской области объявлена тревога. Тревога на востоке и на юге страны прозвучала из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения, предупреждали Воздушные силы.
Реклама:
Обновлено: Малашко уточняет, что в 10:24 враг нанес ракетный удар по одному из районов города Запорожье.
В результате атаки подвергся разрушениям объект гражданской инфраструктуры.
Известно о двух пострадавших лицах - работниках предприятия.
ВИДЕО ДНЯ
На месте работают соответствующие службы.