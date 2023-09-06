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Жена Пашиняна примет участие в саммите в Киеве и передаст гумпомощь – СМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 6 сентября 2023, 12:32
Жена Пашиняна примет участие в саммите в Киеве и передаст гумпомощь – СМИ
Ганна Акопян, фото арменпресс

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян 6 сентября примет участие в саммите первых леди и джентльменов в Киеве, а также, по информации СМИ, передаст гумпомощь Украине.

Источник: армянская служба Радио Свобода

Детали: Это должна быть первая армянская гумпомощь с начала полномасштабной войны, как отмечает издание. Ранее Пашинян заявлял, что Ереван не является союзником Москвы в конфликте России и Украины.

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В саммите также принимают участие жены лидеров Великобритании, Японии, Турции, Испании, Чехии, Дании, Израиля и ряда других стран, а также чиновницы Евросоюза, журналисты и актеры. В этом году мероприятие посвящено ментальному здоровью.

Что предшествовало: 

  • Визит Акопян в Киев происходит на фоне напряженных отношений между Армении с Россией. 
  • Ранее Пашинян публично заявил, что Россия провалила свою миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Также он сказал, что "в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой".
  • Недавно правительство Армении направило в Национальное собрание на ратификацию Римский статут Международного уголовного суда, который в феврале этого года выдал ордер на арест президента России.
  • Представитель Москвы сообщила, что они запросили у Еревана "разъяснения" по этому поводу. 
  • 6 сентября Минобороны Армении объявило о совместных с американцами военных учениях.

Знать больше: Антироссийская Армения: пойдет ли Ереван на разрыв союза с РФ

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Темы: Армениягуманитаркапомощь УкраинеКиев
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