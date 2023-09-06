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Рада назначила Умерова министром обороны

Валентина РоманенкоСреда, 6 сентября 2023, 13:20
Рада назначила Умерова министром обороны
Умеров в Раде. фото из ТГ Железняка

Верховная Рада одобрила назначение экс-главы Фонд госимущества Рустема Умерова на должность главы Минобороны.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" - 338 нардепов.

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Процедура назначения, по словам нардепа, происходила без присутствия Владимира Зеленского. Главу государства представлял постпред Федор Вениславский.

Знать больше: Четвертый министр обороны Зеленского. Почему президент меняет Резникова на Умерова

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Предыстория:

  • 5 сентября парламент отправил в отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.
  • Отставка Резникова состоялась после ряда скандалов вокруг государственных закупок для войска, в частности яиц и курток. Резников отрицает, что закупки происходили по завышенным ценам.
  • Также 5 сентября Верховная Рада уволила Умерова с должности председателя ФГИ.

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Темы: Умеров РустемМинобороныВерховная Рада
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