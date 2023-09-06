Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рада назначила Умерова министром обороны

Валентина РоманенкоСреда, 6 сентября 2023, 13:20
Рада назначила Умерова министром обороны
Умеров в Раде. фото из ТГ Железняка

Верховная Рада одобрила назначение экс-главы Фонд госимущества Рустема Умерова на должность главы Минобороны.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" - 338 нардепов.

Реклама:

Процедура назначения, по словам нардепа, происходила без присутствия Владимира Зеленского. Главу государства представлял постпред Федор Вениславский.

Знать больше: Четвертый министр обороны Зеленского. Почему президент меняет Резникова на Умерова

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 5 сентября парламент отправил в отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.
  • Отставка Резникова состоялась после ряда скандалов вокруг государственных закупок для войска, в частности яиц и курток. Резников отрицает, что закупки происходили по завышенным ценам.
  • Также 5 сентября Верховная Рада уволила Умерова с должности председателя ФГИ.

Читайте также: Слуга курток для ВСУ. Кто зарабатывает на войне в Украине?

Спецмародеры. Как импортеры оружия вывели из страны миллиарды гривен в разгар войны

От вертолетов в Мексике до столовой в Константиновке. Что скрывают силовики по громким делам о коррупции в Минобороны

Темы: Умеров РустемМинобороныВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Блинкен почтил павших защитников на Берковецком кладбище в Киеве
Военкомат Запорожья подделывал документы людей для получения премий
Кандидатура Умерова на должность министра обороны появилась в последний момент
Блинкен оценил контрнаступление: Хороший прогресс
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: