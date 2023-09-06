Рада назначила Умерова министром обороны
Среда, 6 сентября 2023, 13:20
Верховная Рада одобрила назначение экс-главы Фонд госимущества Рустема Умерова на должность главы Минобороны.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram
Детали: "За" - 338 нардепов.
Реклама:
Процедура назначения, по словам нардепа, происходила без присутствия Владимира Зеленского. Главу государства представлял постпред Федор Вениславский.
Знать больше: Четвертый министр обороны Зеленского. Почему президент меняет Резникова на Умерова
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 5 сентября парламент отправил в отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.
- Отставка Резникова состоялась после ряда скандалов вокруг государственных закупок для войска, в частности яиц и курток. Резников отрицает, что закупки происходили по завышенным ценам.
- Также 5 сентября Верховная Рада уволила Умерова с должности председателя ФГИ.
Читайте также: Слуга курток для ВСУ. Кто зарабатывает на войне в Украине?
Спецмародеры. Как импортеры оружия вывели из страны миллиарды гривен в разгар войны
От вертолетов в Мексике до столовой в Константиновке. Что скрывают силовики по громким делам о коррупции в Минобороны