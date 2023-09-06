Парламент назначил Кириленко главой АМКУ

ПАВЕЛ КИРИЛЕНКО, ФОТО ИЗ ЕГО СОЦСЕТЕЙ

Депутаты Верховной Рады 6 сентября поддержали кандидатуру экс-главы Донецкой ОГА Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Источник: нардеп Ярослав Железняк

Детали: За - 250 голосов, против - 3, воздержались - 27, не голосовали - 53.

Реклама:

Голосование по фракциям:

Слуга народа - 197 голосов

Европейская солидарность - 0

Батькивщина - 0

Платформа за жизнь и мир - 19

За будущее - 7

Голос - 0

Доверие - 15

Восстановление Украины - 8

Внефракционные - 4.

37-летний Павел Кириленко окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Он с 2008 года работал в органах прокуратуры. За 11 лет службы последовательно занимал должности: помощника прокурора, прокурора отдела, заместителя прокурора, прокурора Генеральной прокуратуры, начальника следственного управления.

ВИДЕО ДНЯ

В 2017 году назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

В 2019 году указом президента назначен на должность председателя Донецкой облгосадминистрации, руководителя военно-гражданской администрации.

Предыстория: