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Парламент назначил Кириленко главой АМКУ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 6 сентября 2023, 14:11
Парламент назначил Кириленко главой АМКУ
ПАВЕЛ КИРИЛЕНКО, ФОТО ИЗ ЕГО СОЦСЕТЕЙ

Депутаты Верховной Рады 6 сентября поддержали кандидатуру экс-главы Донецкой ОГА Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины.

Источник: нардеп Ярослав Железняк 

Детали: За - 250 голосов, против - 3, воздержались - 27, не голосовали - 53.

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Голосование по фракциям:

  • Слуга народа - 197 голосов
  • Европейская солидарность - 0
  • Батькивщина - 0
  • Платформа за жизнь и мир - 19
  • За будущее - 7
  • Голос - 0
  • Доверие - 15
  • Восстановление Украины - 8
  • Внефракционные - 4.

37-летний Павел Кириленко окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Он с 2008 года работал в органах прокуратуры. За 11 лет службы последовательно занимал должности: помощника прокурора, прокурора отдела, заместителя прокурора, прокурора Генеральной прокуратуры, начальника следственного управления.

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В 2017 году назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

В 2019 году указом президента назначен на должность председателя Донецкой облгосадминистрации, руководителя военно-гражданской администрации.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская покидает пост и назначена председателем Фонда госимущества вместо Рустема Умерова, а на должность главы АМКУ буден назначен глава Донецкой ВГА Павел Кириленко.
  • Увольнение Кириленко согласовали во вторник.

Темы: Верховная Рада
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