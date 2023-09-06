Парламент назначил Кириленко главой АМКУ
Депутаты Верховной Рады 6 сентября поддержали кандидатуру экс-главы Донецкой ОГА Павла Кириленко на должность главы Антимонопольного комитета Украины.
Источник: нардеп Ярослав Железняк
Детали: За - 250 голосов, против - 3, воздержались - 27, не голосовали - 53.
Голосование по фракциям:
- Слуга народа - 197 голосов
- Европейская солидарность - 0
- Батькивщина - 0
- Платформа за жизнь и мир - 19
- За будущее - 7
- Голос - 0
- Доверие - 15
- Восстановление Украины - 8
- Внефракционные - 4.
37-летний Павел Кириленко окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".
Он с 2008 года работал в органах прокуратуры. За 11 лет службы последовательно занимал должности: помощника прокурора, прокурора отдела, заместителя прокурора, прокурора Генеральной прокуратуры, начальника следственного управления.
В 2017 году назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.
В 2019 году указом президента назначен на должность председателя Донецкой облгосадминистрации, руководителя военно-гражданской администрации.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская покидает пост и назначена председателем Фонда госимущества вместо Рустема Умерова, а на должность главы АМКУ буден назначен глава Донецкой ВГА Павел Кириленко.
- Увольнение Кириленко согласовали во вторник.