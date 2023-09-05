Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Кириленко
Вторник, 5 сентября 2023, 20:31
Президент Владимир Зеленский уволил Павла Кириленко с должности председателя Донецкой облгосадминистрации.
Источник: указ Зеленского №558/2023
Дословно: "Уволить Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".
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Что предшествовало:
- Перед этим Кабинет министров поддержал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной госадминистрации и назначение Филиппа Пронина на должность главы Полтавской областной госадминистрации.
- По данным "Украинской правды", Павла Кириленко планируют назначить руководителем Антимонопольного комитета.