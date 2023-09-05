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Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Кириленко

Станислав ПогориловВторник, 5 сентября 2023, 20:31
Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Кириленко
Павел Кириленко, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский уволил Павла Кириленко с должности председателя Донецкой облгосадминистрации.

Источник: указ Зеленского №558/2023

Дословно: "Уволить Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

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Что предшествовало:

  • Перед этим Кабинет министров поддержал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной госадминистрации и назначение Филиппа Пронина на должность главы Полтавской областной госадминистрации.
  • По данным "Украинской правды", Павла Кириленко планируют назначить руководителем Антимонопольного комитета. 

Темы: Донецкая областьувольнениеЗеленский
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