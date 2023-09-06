Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России создали центр переподготовки оккупантов: будут учить детей "защите Родины"

Ирина БалачукСреда, 6 сентября 2023, 19:21
В России создали центр переподготовки оккупантов: будут учить детей защите Родины
Фото иллюстративное с vogazeta.ru

В России создали центр профессиональной переподготовки участников войны против Украины − они будут преподавать в школах "Основы безопасности и защиты Родины".

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова

Прямая речь Кравцова: "На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр, скажу об этом впервые, переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины − ред.), участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины"".

Реклама:

Детали: Кравцов отметил, что в этом предмете усилят модуль начальной военной подготовки, который реализовывается сейчас в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности".

По его словам, апробация нового предмета начнется уже в этом году, а в школах его начнут преподавать со следующего учебного года.

Кравцов добавил, что программы старого и нового курсов будут частично совпадать, но на уроках по "основам безопасности и защиты Родины" школьникам будут рассказывать о воинских обязанностях и воинской службе.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Росcиявойнаобразованиеармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в заседании ООН

Писториус объявил о новом пакете военной помощи Германии Украине на 400 млн евро

Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на импорт зерна

Большинство стран ЕС осуждают блокаду зерна из Украины тремя странами

Сырский: На Бахмутском направлении враг потерял лучшие части, но штурм продолжается

По всей Болгарии фермеры заблокировали дороги из-за агроимпорта из Украины

Все новости...
Росcия
Президент Румынии требует выяснить, обломки какого дрона упали в его стране
Президент Румынии: Если обломки дрона РФ упали на нашей территории – это нарушение суверенитета
Акулы потопили катамаран с россиянами на борту в Тихом океане
Последние новости
04:42
Во Львове власти сообщили о взрывах
04:36
США не верят России и КНДР, что те не заключили соглашение о поставках оружия 
04:00
ОбновленоГруппы ударных дронов направляются на западную Украину. В Хмельницкой области раздавались взрывы
03:38
В Кривом Роге прогремел взрыв
03:28
Байден хочет услышать от Зеленского о ситуации на поле боя – Кирби
03:01
На Белгородщине местные власти отчитались о сбитии трех воздушных целей
02:14
В Краматорске, Славянске, Одессе и Херсоне были слышны взрывы
01:53
В России назревает мятеж – Данилов
01:22
Зеленский посетил тяжелораненых украинских военных в больнице Нью-Йорка
00:59
США арестовали россиянина, который скупал микроэлектронику двойного назначения
Все новости...
Реклама: