В России создали центр переподготовки оккупантов: будут учить детей "защите Родины"

В России создали центр профессиональной переподготовки участников войны против Украины − они будут преподавать в школах "Основы безопасности и защиты Родины".

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова

Прямая речь Кравцова: "На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр, скажу об этом впервые, переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины − ред.), участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины"".

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Детали: Кравцов отметил, что в этом предмете усилят модуль начальной военной подготовки, который реализовывается сейчас в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности".

По его словам, апробация нового предмета начнется уже в этом году, а в школах его начнут преподавать со следующего учебного года.

Кравцов добавил, что программы старого и нового курсов будут частично совпадать, но на уроках по "основам безопасности и защиты Родины" школьникам будут рассказывать о воинских обязанностях и воинской службе.

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