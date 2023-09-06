Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России создали центр переподготовки оккупантов: будут учить детей "защите Родины"

Ирина БалачукСреда, 6 сентября 2023, 19:21
В России создали центр переподготовки оккупантов: будут учить детей защите Родины
Фото иллюстративное с vogazeta.ru

В России создали центр профессиональной переподготовки участников войны против Украины − они будут преподавать в школах "Основы безопасности и защиты Родины".

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова

Прямая речь Кравцова: "На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр, скажу об этом впервые, переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины − ред.), участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины"".

Реклама:

Детали: Кравцов отметил, что в этом предмете усилят модуль начальной военной подготовки, который реализовывается сейчас в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности".

По его словам, апробация нового предмета начнется уже в этом году, а в школах его начнут преподавать со следующего учебного года.

Кравцов добавил, что программы старого и нового курсов будут частично совпадать, но на уроках по "основам безопасности и защиты Родины" школьникам будут рассказывать о воинских обязанностях и воинской службе.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Росcиявойнаобразованиеармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Росcия
Президент Румынии требует выяснить, обломки какого дрона упали в его стране
Президент Румынии: Если обломки дрона РФ упали на нашей территории – это нарушение суверенитета
Акулы потопили катамаран с россиянами на борту в Тихом океане
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: