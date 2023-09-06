Украинцы требуют у Зеленского ветировать закон о закрытых декларациях: петицию подписали 25 тысяч человек

Украинцы собрали 25 тысяч подписей под петицией с требованием к президенту наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент, чтобы открыть реестр имущественных деклараций чиновников.

Источник: сайт электронных петиций

Прямая речь автора петиции Александра Ябчанки: "Призываю президента Владимира Зеленского вернуть в Верховную Раду проект закона № 9534 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения" с требованием немедленно обеспечить публичный доступ к реестру деклараций без ожидания годового срока (наложить вето с предложениями)".

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Детали: Ябчанка напомнил, что 5 сентября народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №9534, который якобы должен был восстановить декларирование чиновников.

Однако самое главное требование общества − открыть данные о "военном" состоянии чиновников − он не выполнил, оставив информацию о доходах власти закрытой еще на год.

Автор подчеркнул, что таким образом нардепы лишили граждан и журналистов инструмента контроля за действиями чиновников и главного предохранителя коррупции во время войны.

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Он также отметил, что парламентарии таким образом пошли против заявлений Европейского Союза, послов G7 и депутатов Европарламента.

Петиция уже собрала 25 783 подписей − это означает, что ее должен рассмотреть президент и дать свой ответ.

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