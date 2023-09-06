Будут консультации: Зеленский еще не решил, ветировать ли закон о декларировании

Президент Владимир Зеленский примет решение относительно принятого Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Я попросил вице-премьера Стефанишину провести консультации. После них я приму решение. Их два".

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Детали: Так президент ответил журналистам в Киеве на вопрос, подпишет ли он закон или наложит вето.

Предыстория:

5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9587-д , который предусматривает наказание чиновников за несвоевременное представление деклараций на сумму более 1,3 миллиона гривен.

, который предусматривает наказание чиновников за несвоевременное представление деклараций на сумму более 1,3 миллиона гривен. Национальное агентство по предупреждению коррупции планирует просить президента наложить вето на законопроект №9587-д, потому что он оставляет декларации закрытыми минимум на год и предусматривает, что при уплате штрафа лицо, подавшее заведомо недостоверные сведения в декларации на сумму до 1,3 млн грн, не попадает в "Реестр коррупционеров".

Также 5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников, но реестр деклараций откроют через год: правка о немедленном открытии деклараций не набрала нужного количества голосов.

о возобновлении электронного декларирования для чиновников, но реестр деклараций откроют через год: правка о немедленном открытии деклараций не набрала нужного количества голосов. Общественность требует от президента Владимира Зеленского ветировать законопроект №9534 в таком виде, хотя возобновление декларирования – это одно из ключевых требований международных партнеров.