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Будут консультации: Зеленский еще не решил, ветировать ли закон о декларировании

Елена РощинаСреда, 6 сентября 2023, 17:31
Будут консультации: Зеленский еще не решил, ветировать ли закон о декларировании
Владимир Зеленский со своим пресс-секретарем, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский примет решение относительно принятого Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Я попросил вице-премьера Стефанишину провести консультации. После них я приму решение. Их два".

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Детали: Так президент ответил журналистам в Киеве на вопрос, подпишет ли он закон или наложит вето.

Предыстория

  • 5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9587-д, который предусматривает наказание чиновников за несвоевременное представление деклараций на сумму более 1,3 миллиона гривен.
  • Национальное агентство по предупреждению коррупции планирует просить президента наложить вето на законопроект №9587-д, потому что он оставляет декларации закрытыми минимум на год и предусматривает, что при уплате штрафа лицо, подавшее заведомо недостоверные сведения в декларации на сумму до 1,3 млн грн, не попадает в "Реестр коррупционеров". 
  • Также 5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников, но реестр деклараций откроют через год: правка о немедленном открытии деклараций не набрала нужного количества голосов.
  • Общественность требует от президента Владимира Зеленского ветировать законопроект №9534 в таком виде, хотя возобновление декларирования – это одно из ключевых требований международных партнеров.

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Темы: декларацииЗеленскийевроинтеграция
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