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Группа "Шахедов" летит в Одесскую область − воздушные силы

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 00:42
Группа Шахедов летит в Одесскую область − воздушные силы

Из акватории Черного моря в направлении Измаильского района в Одесской области летит группа ударных беспилотников.

Источник: воздушные силы в Telegram

Дословно: "Группа ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Измаильского района. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"

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Детали: В ведомстве уточнили, что вражеские дроны движутся в направлении Килии, Измаила и Рени, что на границе с Румынией.

Напомним:

  • Ночью 6 сентября в течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками, в результате чего погиб человек, есть разрушения.

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Темы: Шахедвоздушная тревогаОдесская область
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