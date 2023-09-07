Группа "Шахедов" летит в Одесскую область − воздушные силы
Четверг, 7 сентября 2023, 00:42
Из акватории Черного моря в направлении Измаильского района в Одесской области летит группа ударных беспилотников.
Источник: воздушные силы в Telegram
Дословно: "Группа ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Измаильского района. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"
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Детали: В ведомстве уточнили, что вражеские дроны движутся в направлении Килии, Измаила и Рени, что на границе с Румынией.
Напомним:
- Ночью 6 сентября в течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками, в результате чего погиб человек, есть разрушения.
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