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Мэр Москвы заявил об атаке беспилотника, который якобы сбили

Алена МазуренкоЧетверг, 7 сентября 2023, 04:38
Мэр Москвы заявил об атаке беспилотника, который якобы сбили

Городской голова российской столицы заявил, что в ночь на 7 сентября Москву атаковал дрон, но его якобы сбили за десятки километров от столицы России.

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram

Прямая речь: "Сегодня (7 сентября - ред.) ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы".

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Детали: В то же время российские паблики в Telegram публикуют кадры повреждений якобы после сбивания БПЛА.

В соцсетях выкладывают снимки обломков БПЛА, который сбили в подмосковном Раменском. Неподалеку международного аэропорта Жуковский.

Окна домов возле места падения беспилотника выбило взрывной волной.

ВИДЕО ДНЯ

Движение по Десантной улице в подмосковном Раменском перекрыли. Россияне обследуют территорию, изучают обломки.

Напомним:

  • Одновременно с атакой на Москву власти российского Ростова заявили якобы над территорией области сбили 2 беспилотника. В Ростове начался пожар, который уже ликвидировали.

Темы: Росcиявойнабеспилотники
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