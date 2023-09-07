Мэр Москвы заявил об атаке беспилотника, который якобы сбили

Городской голова российской столицы заявил, что в ночь на 7 сентября Москву атаковал дрон, но его якобы сбили за десятки километров от столицы России.

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram

Прямая речь: "Сегодня (7 сентября - ред.) ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы".

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Детали: В то же время российские паблики в Telegram публикуют кадры повреждений якобы после сбивания БПЛА.

В соцсетях выкладывают снимки обломков БПЛА, который сбили в подмосковном Раменском. Неподалеку международного аэропорта Жуковский.

Окна домов возле места падения беспилотника выбило взрывной волной.

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Движение по Десантной улице в подмосковном Раменском перекрыли. Россияне обследуют территорию, изучают обломки.

Напомним: