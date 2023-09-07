Мэр Москвы заявил об атаке беспилотника, который якобы сбили
Городской голова российской столицы заявил, что в ночь на 7 сентября Москву атаковал дрон, но его якобы сбили за десятки километров от столицы России.
Источник: мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram
Прямая речь: "Сегодня (7 сентября - ред.) ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы".
Детали: В то же время российские паблики в Telegram публикуют кадры повреждений якобы после сбивания БПЛА.
В соцсетях выкладывают снимки обломков БПЛА, который сбили в подмосковном Раменском. Неподалеку международного аэропорта Жуковский.
Окна домов возле места падения беспилотника выбило взрывной волной.
Движение по Десантной улице в подмосковном Раменском перекрыли. Россияне обследуют территорию, изучают обломки.
Напомним:
- Одновременно с атакой на Москву власти российского Ростова заявили якобы над территорией области сбили 2 беспилотника. В Ростове начался пожар, который уже ликвидировали.