США впервые передадут Украине деньги, конфискованные у российских олигархов
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США впервые передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.
Источник: "Интерфакс-Украина", "Укринформ", совместная пресс-конференция Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы
Прямая речь: "Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов".
Детали: По словам госсекретаря США, "те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это".
Речь идет о 5,4 млн долларов, которые планируют направить на поддержку и реабилитацию ветеранов.
Эти средства направляют Украине в рамках помощи о которой объявил Блинкен на более 1 миллиарда долларов.
Эта помощь включает 175 миллионов долл., на компоненты систем ПВО, ракеты для HIMARS, боеприпасы, амуницию и системы связи.
100 миллионов долл. пойдут на обеспечение долгосрочных военных потребностей.
90,5 миллиона долл. - на гуманитарную помощь по разминированию.
300 миллионов долл. - на поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях, в том числе в городах и поселках, подвергающихся непрерывным обстрелам со стороны России.
206 миллионов долл. будут направлены на гуманитарную помощь, включая продовольствие, воду и убежище для вынужденных переселенцев в Украине, а также беженцев за рубежом.
203 миллиона долл. - на поддержку прозрачности и подотчетности институтов, усиление ключевых реформ, связанных с борьбой с коррупцией, верховенством права и правосудием, а также на расследование военных преступлений, совершенных Россией.
Предыстория:
- Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев утром 6 сентября.
- Находясь в Киеве, Блинкен сказал, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе имела необходимую помощь.
- Ранее США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном.
- Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 6 сентября сообщил, что Вашингтон выделит для помощи Украине более миллиарда долларов.