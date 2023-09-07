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США впервые передадут Украине деньги, конфискованные у российских олигархов

Алена МазуренкоЧетверг, 7 сентября 2023, 05:50
США впервые передадут Украине деньги, конфискованные у российских олигархов
скриншот

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США впервые передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.

Источник: "Интерфакс-Украина", "Укринформ", совместная пресс-конференция Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы

Прямая речь: "Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов".

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Детали: По словам госсекретаря США, "те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это".

Речь идет о 5,4 млн долларов, которые планируют направить на поддержку и реабилитацию ветеранов.

Эти средства направляют Украине в рамках помощи о которой объявил Блинкен на более 1 миллиарда долларов.

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Эта помощь включает 175 миллионов долл., на компоненты систем ПВО, ракеты для HIMARS, боеприпасы, амуницию и системы связи.

100 миллионов долл. пойдут на обеспечение долгосрочных военных потребностей.

90,5 миллиона долл. - на гуманитарную помощь по разминированию.

300 миллионов долл. - на поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях, в том числе в городах и поселках, подвергающихся непрерывным обстрелам со стороны России.

206 миллионов долл. будут направлены на гуманитарную помощь, включая продовольствие, воду и убежище для вынужденных переселенцев в Украине, а также беженцев за рубежом.

203 миллиона долл. - на поддержку прозрачности и подотчетности институтов, усиление ключевых реформ, связанных с борьбой с коррупцией, верховенством права и правосудием, а также на расследование военных преступлений, совершенных Россией.

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Темы: олигархиРосcияСШАсанкции
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