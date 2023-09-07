Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США впервые передадут Украине деньги, конфискованные у российских олигархов

Алена МазуренкоЧетверг, 7 сентября 2023, 05:50
США впервые передадут Украине деньги, конфискованные у российских олигархов
скриншот

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США впервые передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.

Источник: "Интерфакс-Украина", "Укринформ", совместная пресс-конференция Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы

Прямая речь: "Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов".

Реклама:

Детали: По словам госсекретаря США, "те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это".

Речь идет о 5,4 млн долларов, которые планируют направить на поддержку и реабилитацию ветеранов.

Эти средства направляют Украине в рамках помощи о которой объявил Блинкен на более 1 миллиарда долларов.

ВИДЕО ДНЯ

Эта помощь включает 175 миллионов долл., на компоненты систем ПВО, ракеты для HIMARS, боеприпасы, амуницию и системы связи.

100 миллионов долл. пойдут на обеспечение долгосрочных военных потребностей.

90,5 миллиона долл. - на гуманитарную помощь по разминированию.

300 миллионов долл. - на поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях, в том числе в городах и поселках, подвергающихся непрерывным обстрелам со стороны России.

206 миллионов долл. будут направлены на гуманитарную помощь, включая продовольствие, воду и убежище для вынужденных переселенцев в Украине, а также беженцев за рубежом.

203 миллиона долл. - на поддержку прозрачности и подотчетности институтов, усиление ключевых реформ, связанных с борьбой с коррупцией, верховенством права и правосудием, а также на расследование военных преступлений, совершенных Россией.

Предыстория:

Темы: олигархиРосcияСШАсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Все новости...
олигархи
Суд ЕС отказался отменить санкции еще четырем российским олигархам
Суд ЕС отказал приближенному к Путину олигарху в отмене санкций
Финансирует Россию и войну: СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Фридману
Последние новости
05:01
видеоВ Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
04:33
обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне нанесли удары по Харькову
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
Все новости...
Реклама: