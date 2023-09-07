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Генштаб подтверждает: ВСУ имеют частичный успех к югу от Бахмута

Алена МазуренкоЧетверг, 7 сентября 2023, 06:52
Генштаб подтверждает: ВСУ имеют частичный успех к югу от Бахмута
иллюстративное фото из Facebook Генштаба

Украинские защитники имеют успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах. За сутки на фронте состоялось 39 боевых столкновений с врагом.

Источник: Генштаб

Дословно: "Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражено 4 склада боеприпасов, 12 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станцию радиоэлектронной борьбы, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника".

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За прошедшие сутки состоялось 39 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных, 69 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из РСЗО.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе села Гранов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Котляровки, Крохмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодязное, Кисловка, Купянск, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области.

Враг нанес авиационные удары, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении силы обороны отбили атаки противника возле Орехово-Васильевки Донецкой области.

Враг нанес авиационные удары вблизи Хромового, Ивановского, Клещеевки, Северного Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

В то же время, в результате штурмовых действий силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районе Авдеевки. Также здесь враг нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красногоровка, Парасковиевка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоукраинки, Золотой Нивы, Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Змиевка, Антоновка, Херсон Херсонской области.

Темы: Бахмутвойнаоккупация
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