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Воздушные силы за ночь сбили 25 из 33 "Шахедов"

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 07:48
Воздушные силы за ночь сбили 25 из 33 Шахедов
ДРОН-КАМИКАДЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В ночь на 7 сентября Воздушные силы сбили 25 беспилотников "Шахед" из 33 запущенных в Сумскую и Одесскую области Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Ударные беспилотники типа Shahed-136/131 летели несколькими группами.

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Атака происходила с северного, юго-восточного и южного направлений – Курск (Россия), Приморско-Ахтарск (Россия), мыс Чауда (Крым).

Всего зафиксированы пуски 33 "Шахедов", в основном - в направлении южных районов Одесской области, 25 из них Воздушные силы уничтожили.

Предыстория: В ночь на 7 сентября в результате атаки вражеских "Шахедов" в Одесской области повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание; водитель грузовика получил легкую травму ноги.

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Темы: беспилотникиВоздушные силы ВСУ
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