Атака на Одесскую область: "Шахеды" повредили припортовую инфраструктуру, элеватор
В результате атаки вражеских "Шахедов" в Одесской области повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание; водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги.
Источник: глава военной администрации Одесской области Олег Кипер
Дословно: "В течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней.
В результате сегодняшнего (7 сентября - ред.) налета "шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание".
Детали: Кипер добавил, что пострадал один гражданский человек: "Водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги".
Сейчас на месте продолжается ликвидация последствий. Работают соответствующие службы.
Напомним:
- Ночью 6 сентября в течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками, в результате чего погиб человек, есть разрушения.
- В ночь на 7 сентября воздушные силы сообщили, что из акватории Черного моря в направлении Измаильского района в Одесской области летит группа ударных беспилотников. В ведомстве уточнили, что вражеские дроны движутся в направлении Килии, Измаила и Рени.