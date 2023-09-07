Атака на Одесскую область: "Шахеды" повредили припортовую инфраструктуру, элеватор

В результате атаки вражеских "Шахедов" в Одесской области повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание; водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги.

Источник: глава военной администрации Одесской области Олег Кипер

Дословно: "В течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней.

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В результате сегодняшнего (7 сентября - ред.) налета "шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание".

Детали: Кипер добавил, что пострадал один гражданский человек: "Водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги".

Сейчас на месте продолжается ликвидация последствий. Работают соответствующие службы.

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