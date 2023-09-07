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Атака на Одесскую область: "Шахеды" повредили припортовую инфраструктуру, элеватор

Алена МазуренкоЧетверг, 7 сентября 2023, 07:07
Атака на Одесскую область: Шахеды повредили припортовую инфраструктуру, элеватор
БЕСПИЛОТНИКИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

В результате атаки вражеских "Шахедов" в Одесской области повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание; водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги.

Источник: глава военной администрации Одесской области Олег Кипер

Дословно: "В течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней.

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В результате сегодняшнего (7 сентября - ред.) налета "шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание".

Детали: Кипер добавил, что пострадал один гражданский человек: "Водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги".

Сейчас на месте продолжается ликвидация последствий. Работают соответствующие службы.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Ночью 6 сентября в течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками, в результате чего погиб человек, есть разрушения.
  • В ночь на 7 сентября воздушные силы сообщили, что из акватории Черного моря в направлении Измаильского района в Одесской области летит группа ударных беспилотников. В ведомстве уточнили, что вражеские дроны движутся в направлении Килии, Измаила и Рени.

Темы: Одесская областьШахедвойнапорты
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